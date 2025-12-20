Slušaj vest

Decenijama, tik pred našim očima, živi zajednica o kojoj gotovo ništa i ne znamo. Hiljade Kineza u Beogradu i širom Srbije funkcionišu nevidljivo, zatvoreno, samodovoljno, kao tiha enklava u srcu Balkana.

Dve Kineskinje iz okoline Pančeva pobegle su iz podruma, a vidno je da su neko vreme provele zatočene i mučene od strane svojih sunarodnika.

Ko su ljudi koji su ih zatvorili i da li se radi o trgovini ljudima, za Kurir televiziju odgovorili su stručnjak za bezbednost Karlo Dulović, policijski inspektor u penziji Dimitrije Milutinović.

"Niko ne zna koliko je ovakvih podruma u Srbiji"

- Niko ne zna koliko takvih podruma još postoji u Srbiji. Taj proces traje odavno, nije se iznenadno pojavio. Pitanje je godina i decenija unazad taj tranzit koji se obavlja preko bivše Jugoslavije, ali pre mu nismo pridavali previše pažnje - kaže Dulović.

Dulović kaže da kineski državljani imaju mnogo lanaca robnih kuća, pa treba pratiti koliko ih je na teritoriji Srbije i kako dolaze u našu državu.

"U bilo kojoj državi se pojavi veliki broj Kineza, pojave se i kriminalne grupe"

Milutinović kaže da je njegovo lično mišljenje da je u pitanju veliki broj kineskih državljana, pa dodaje i da nema preciznih informaicja koliko njih je ovde, čime se bave i šta rade:

- U drugim državama kada god se pojavila velika grupacija Kineza, uz njih je bilo i kontrole od njihovih kriminalnih grupa. Prostitucija kineskih državljanki i ovakvih stvari, uvođenja prisilno u svet prostitucije nije ništa neobično za nas koji smo radili ove poslove - kaže Milutinović.

On dodaje da se čini da sada vodeću ulogu u prisilnoj prostituciji sada upravo nose Kineskinje, dok su do sada to bile Ruskinje, Ukrajinke i Moldavke.

"Srbija je za Kineze zemlja sa manje nadzora"

Marković kaže da je najbitnije kako se kontrolišu Kinezi koji dolaze, a dodaje da su ove dve žene verovatno pozvane kako bi radile posao masaže ili im je bio obećan sličan posao.

- Policija zajedno sa tužilaštvom je sve to odradila, oni su već bili pod rengenom. U Kini je toliko sve pokriveno kamerama da se svakome vidi lice, a kod nas nije to tako. Za Kineze je Srbija mesto gde pokušavaju da ovo rade, a mi ne znamo koliko kineskih državljana ima Bor. Oni su najopasniji, ako ova dvojica nisu prijavljeni oni su nevidljivi, mogao je da pobije deset ljudi. Samo je jedan lociran jer je samo on prijavljen - kaže Marković.

Odakle ovoliko kineskih državljana?

On dodaje da se osumnjičeni trenutno terete za obljubu i kidnapovanje, a ne silovanje.

- Ako ne počne da se evidentira ko i kako dolazi u Srbiju, imaćemo probleme. Ovde ne dolaze inženjeri školovani ljudi iz Kine, već dolaze ljudi koji nisu videli grad. Ovde su se obogatili, a država je pospešivala novcem da dolaze ovamo kako bi širili uticaj Kine - kaže Marković.

Dulović kaže da su "ove dve Kineskinje najmanji problem" jer je broj neregistrovanih fržavljana mnogo veći.

