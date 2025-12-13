Hronika
UŽAS NA VOŽDOVCU! DETE IZBODENO NOŽEM: Dečak sav krvav utrčao u piceriju tražeći pomoć! S teškim povredama hitno prevezen na Institut za majku i dete
Dečak (14) prebačen je sa teškim povredama na Institut za majku i dete nakon što je večeras navodno napadnut nožem na Voždovcu!
Kako se nezvanično saznaje, dečak je nešto pre 22 sata krvav utrčao u jednu piceriju u naselju Stepa Stepanović, tražeći pomoć.
Hitna pomoć ga je prevezla na Institut za majku i dete i prema nezvaničnim informacijama uboden je nožem u grudni koš.
