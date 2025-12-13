Slušaj vest

Dečak (14) prebačen je sa teškim povredama na Institut za majku i dete nakon što je večeras navodno napadnut nožem na Voždovcu!

Kako se nezvanično saznaje, dečak je nešto pre 22 sata krvav utrčao u jednu piceriju u naselju Stepa Stepanović, tražeći pomoć.

Hitna pomoć ga je prevezla na Institut za majku i dete i prema nezvaničnim informacijama uboden je nožem u grudni koš.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaDEČAK (10) UBODEN NOŽEM U STOMAK!? Mališan iz Ripnja hitno prebačen u bolnicu sa stravičnim povredama, sve se dogodilo u porodičnoj kući
dečak hitna pomoć
HronikaUČENIK (12) IZBO UČENICU POSLE SVAĐE: Jeziv napad u osnovnoj školi u Prizrenu, devojčica (14) prebačena u bolnicu
0603 shutterstock_1841761588.jpg
HronikaMARIJU (12) IZ SRBIJE UPUCALI NAOČIGLED MAJKE! Novi detalji haosa u Bohumu, žena opisala scene užasa: "Rekla mi je da ne može više, a onda sam videla noževe"
Nemačka policija
HronikaPOLICIJA UPUCALA DEVOJČICU (12) SA SRPSKIM DRŽAVLJANSTVOM! Incident u Bohumu, prijavljena kao nestala, a onda noževima pokušala da ih napadne: BORI SE ZA ŽIVOT!
Screenshot_1.jpg