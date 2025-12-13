Slušaj vest

Dečak koji je večeras, prema nezvaničnim informacijama, uboden nožem u grudni koš nalazi se van životne opasnosti!

Četrnaestogodišnjak, kako je rečeno u Hitnoj pomoći, nije životno ugrožen, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Dečak je nešto pre 22 sata krvav utrčao u jednu piceriju u naselju Stepa Stepanović, tražeći pomoć od prisutnih.

Hitna pomoć ga je prevezla na Institut za majku i dete.

