U periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine, u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

S obzirom da je trenutno period velikog broja slava i korporativnih proslava, kao i da predstojeći novogodišnji i božićni praznici, aktivnosti saobraćajne policije biće prvenstveno usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. 

Napominjemo da su u periodu od 1. januara do 30. novembra 2025. godine, vozači pod dejstvom alkohola izazvali 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 1.448 saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima na putevima u Republici Srbiji. 

 Navedeni podaci pokazuju da su alkoholisani vozači izazvali svaku sedmusaobraćajnu nezgodu sa poginulim ili povređenim licima. Po osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima zadržano je preko 12.000 lica. Kako bi se očuvalo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja, u narednom periodu u kontroli saobraćaja, biće angažovani svi raspoloživi alkometri i droga testovi, kao i maksimalno raspoloživ broj pripadnika saobraćajne policije, saopštio ke MUP.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da praznike proslave odgovorno, da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance i da odgovornim ponašanjem daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kurir.rs

