- Slađan je te noći boravio u jednoj od prostorija na stovarištu, gde je i radio. Čuo je buku i komešanje, izašao je da vidi šta se dešava i tada je naišao na lopove.

Pretpostavlja se da je pokušao da ih spreči da ukradu sef, ali je tada došlo do brutalnog napada - otkriva izvor blizak istrazi.

Prema saznanjima Kurira, lopovi su pokušali da izvuku masivni sef, koji su, kako se sumnja, kanapom vezali za automobil i vukli. Međutim, u toj nameri nisu daleko odmakli, sef je pronađen svega 50 metara od mesta gde je Slađan ubijen. Sa stovarišta je, navodno, nestao i jedan televizor.