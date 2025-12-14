OVO JE ČUVAR STOVARIŠTA UBIJEN TOKOM PLJAČKE: Slađan s mukom zarađivao za hleb, Zaječarci besni: Ubili ste anđela zarad televizora! (foto)
Zaječar je zavijen u crno nakon stravičnog zločina koji se dogodio u naselju Kotlujevac, gde jejuče ujutru pronađeno telo Slađana Jovanović (37).Građani ovog grada šokirani su vešću o zločinu i uveliko se svi opraštaju od Slađana, govoreći samo reči hvale za njega.
- Neka ti je laka crna zemlja, Slađane. A onima koji su te ubili, neka im je teška istina - samo je jedan od komentara.
Šta su ubice tražile od jadnog čoveka?
Mnogi Zaječarci navode da su Slađana često viđali po gradu, da je bio tih, vredan i pošten čovek, koji je teško zarađivao za hleb.
- Sretao sam ga po gradu i javljali smo se jedan drugome iako se nikada zvanično nismo upoznali. S teškom mukom je zarađivao za hleb, a bio je vredan i marljiv. Bog dušu da mu prosti mučenu - napisao je jedan od građana.
- Jadničak ni kriv ni dužan. Šta su ubice tražile od jadnog čoveka koji je samo radio pošteno svoj posao i zarađivao za parče tog hleba. Gde će im duša, ubili ste anđela zarad televizora. Velika tuga.
Nesrećni muškarac, koji je radio kao čuvar stovarišta, brutalno je ubijen, a prema prvim rezultatima istrage, motiv zločina najverovatnije je bila pljačka.
Podsetimo, Slađan je ubijen u noći između petka i subote, a na njegovoj glavi bile su vidljive teške povrede, za koje se sumnja da su nastale udarcima metalnom šipkom. Nesrećni čovek, prema nezvaničnim informacijama, zatekao je razbojnike na delu dok su pokušavali da ukradu sef sa stovarišta.
- Slađan je te noći boravio u jednoj od prostorija na stovarištu, gde je i radio. Čuo je buku i komešanje, izašao je da vidi šta se dešava i tada je naišao na lopove.
Pretpostavlja se da je pokušao da ih spreči da ukradu sef, ali je tada došlo do brutalnog napada - otkriva izvor blizak istrazi.
Prema saznanjima Kurira, lopovi su pokušali da izvuku masivni sef, koji su, kako se sumnja, kanapom vezali za automobil i vukli. Međutim, u toj nameri nisu daleko odmakli, sef je pronađen svega 50 metara od mesta gde je Slađan ubijen. Sa stovarišta je, navodno, nestao i jedan televizor.
Telo pronađeno tek ujutru
Telo nesrećnog Slađana pronašao je njegov kolega Srđan Živković, koji je na posao došao oko 6.15 časova.
- Kao i svakog dana, došao sam na posao i zatekao kolegu kako leži na stomaku. Video sam ranu od udarca u potiljak, a sef je bio pomeren. Odmah mi je bilo jasno da se dogodilo nešto strašno - ispričao je Živković za lokalni portal.
On smatra da je u pljački i ubistvu moralo da učestvuje najmanje četvoro ljudi, s obzirom na težinu sefa.
Policija i Više javno tužilaštvo u Zaječaru obavili su detaljan uviđaj. Uzeti su DNK tragovi i otisci prstiju, koji će biti upoređeni sa bazama MUP-a. Takođe, uzeti su snimci sa sigurnosnih kamera okolnih objekata, a obavljeni su razgovori sa zaposlenima i vlasnikom stovarišta. Potraga za osumnjičenima je u toku.