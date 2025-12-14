Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradupokrenulo je istragu protiv trojice osumnjičenih za više krivičnih dela izvršenih na teritoriji GO Obrenovac 11. decembra 2025. godine kada je došlo do pucnjave na parkingu jednog restorana ovog grada.

- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom Aleksandru R. na teret se stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i ekslpozivnih materija, Dimitriju P. se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Filipu R. krivično delo Nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom Teška telesna povreda - piše u saopštenju.

Kako navode, postoje osnovi sumnje da je Aleksandar R. 11. decembra oko 12:30 časova u Obrenovcu nakon pređašnjeg verbalnog sukoba oko parkinga sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog P.G.revolverom marke "Crvena zastava" , tako što je ispalio tri hitaca u oštećenog, od kojih ga je jedan pogodno u stomak, drugi u desnu nogu, a treći u levu nogu.

1/6 Vidi galeriju Slike s lica mesta Foto: Printscreen/Youtube, YouTube/ RTV Mag

- Nakon toga je Filip R. skočio na Aleksandra R. i zadao mu više udaraca u predelu glave i tela, kojom prilikom mu je naneo tešku telesnu povredu, te ga je oborio na zemlju, pokušavajući da mu oduzme pištolj.

Dimitrije P. je oduzeo pištolj iz ruke svom ocu osumnjičenom Aleksandru R. i uperio ga u Filipa R, u kom trenutku je Aleksandar R. ustao i oteo svom sinu pomenuti pištolj, dok se Filip R. udaljio, a Dimitrije P. krenuo za njim.

Osumnjičeni Dimitrije P. i Filip R. saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem, negirajući krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Aleksandar R. je hospotalizovan i biće naknadno saslušan.

Tužilaštvo je preložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor.