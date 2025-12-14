Slušaj vest

Dvojica državljana Srbije, Milan Branković i Petar Jovanović i crnogorski državljanin Stefan Đukić (koji se ranije prezivao Mandić), dobiće odštetu od skoro 12 hiljada vera zbog, kako je utvrdio sud u Strazburu, prekršenih ljudskih prava!

Podsetimo, četvorica pripadnika škaljarskog klana nalaze se u pritvoru u Ukrajuni od maja 2020. godine, nakon što su u Kijevu pokušali da ubiju Radoja Zvciera, vođu suprozstavljenog kavačkog klana.

- Trojica od četvorice "škaljaraca" tužila su državu Ukrajinu Evropskom sudu za ljudska prava zbog toga što se već pet godina nalaze u pritvoru, a suđenje za pokušaj ubistva im nije ni počelo - objašnjavaju izvori i dodaje da tužbu nije podneo Emil Tuzović, koji je takođe u ukrajinskom pritvoru zbog neuspelog atentata na Zvicera.

Kako se navodi na ukrajinskom sajtu Detektiv info, Evropski sud za ljudska prava je 25. septembra 2025. godine doneo odluku u slučaju koji nazivaju "Jovanović i drugi protiv Ukrajine“, u kojoj je utvrdio povredu člana 5, stav 3, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i naložio vladi Ukrajine da isplati 11,7 hiljada evra u korist Stefana Đukića, Milana Brankovića i Petra Jovanovića.

- Sud u Strazburu jednoglasno je zaključio da je pritvor trojice podnosilaca žalbe bio preteran i primetili su nedostatak individualne procene i korišćenje "krhkog i ponavljajućeg opravdanja" prilikom produženja njihovih preventivnih mera - navodi se u presudi Evropskog suda za ljudska prava, ojavljenoj na njihovom sajtu.

Inače, advokati okrivljenih su tražili da se dvojici Srba i dvojici Crnogoraca pritvor ukine i zameni blažom merom, kućnim pritvorom, međutim sud je to odbio.

Kao što smo već pisali, Petar Jovanović, Milan Brankovič, Stefan Đukić i Emil Tuzović, nalaze se iza rešetaka u zatvoru u Lukjanovki više od pet godina. Četvorica pripadnika škaljarskog klana optužena su da su 26. maja 2020. godine, u centru ukrajinske prestonice, izvršili drzak pokušaj atentata na vođu kavačkog klana Radoja Zvitsera.

- Stefan Đukić i Emil Tuzović su direktni izvršioci, oni su pucali u Zvicera dok je džogirao u stambenom kompleksu Novopečerski Lipik. Ispalili su oko 10 metaka u njegovom pravcu i potom pobegli. Kasnije su zapalili automobil "smart" koji su koristili za beg, a tom prilikom jedan od njih je zapalio i sebe - podseća izvor i dodaje da je Zvicera sigurne smrti spasila supruga Tamara, koja je tokom napada zgrabila oružje i počela da puca na ubice, te ih tako oterala.

Crnogorski portal Libertas press svojevremeno je objavio optužnicu protiv kavačkog klana na kojoj se nalaze pripiske tada ranjenog Zvicera i njegovih saradnika, između ostalih prljavih policajaca Ljube Milovića i Petra Lazovića.

- Kako si ženu obučio, al’ srce se ne može obučiti, svaka joj čast... Prvi dan su o tebi pričali svi živi kako si odreagovao, a onda više nisi bio tema, od tada se samo o njoj priča, od kad je slika izašla sa oružjem - napisao je Milović šefu "kavčana", koji mu potom odgovora da je i sam iznenađen njenom reakcijom.

- Ja ulećem u lokal i srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi utoku i trči za njima... Reko: "Gde ode, što je ovo?" Evo je vraća se i kaže: "Pobegle p****".

Milović mu potom odgovora: "E, bogomi je vuk. Baš sam se iznenadio. Čudo".

- Sreću smo imali veliku, jer tu gde mi je bio ulaz, su još dvoje bili... Držao sam ga u torbicu (pištolj) na početak lokala, nisam mogao za njima, ali bi se branio - rekao je na to Zvicer.

Tokom istrage je dodatno utvrđeno da su plaćene ubice imale logističku pomoć na teritoriji Ukrajine, a zbog sumnje da im je pomagao uhapšen je narodni poslanik 8. saziva Jevgen Dejdej, kao i nekoliko ljudi iz njegove pratnje.

Inače, tokom boravka u ukrajinskom pritvoru "škaljarci" su, kako se sumnja, sve vreme imali telefone sa Skaj aplikacijom, a nakon što je ta nekada zaštićena aplikacija razbijena, u javnost su isplivale brojne njihove prepiske i fotografije.

Intersenatno je da je jedan od osumnjičenih za neuspeli atentat u Kijevu, Nišlija Petar Janković, u javnosti bio poznat i ranije po nadimku Peca Pit Bul.

- Utvrđeno je da je upravo ovaj Nišlija 17. januara 2020. ubio Marka Vukovića (41), državljanina Crne Gore, na Bežanijskoj kosi u Beogradu i to ispred škole u koju je došao da pokupi dete. Vuković je navodno likvidiran pred detetom i ženom u automobilu - podseća izvor i dodaje da je ubijeni Vuković, navodno, bio kum Radoja Zvicera.

Jovanović je i ranije robijao, odlsužio je kaznu od osam godina zatvora zbog pljačke banke u Nišu. Petar je iz zatvora izašao u martu 2018. godine.