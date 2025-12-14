Slušaj vest

Grupa maskiranih osoba demolirala je ugostiteljski objekat i oštetila dva automobila parkirana ispred lokala na Miljakovcu! Napad se dogodio u subotu u ranim jutarnjim satima, u Ulici miljakovačke staze.

Prema nezvaničnim saznanjima, u objektu se u tom trenutku nalazilo nekoliko gostiju koji su pratili košarkašku utakmicu između Crvene zvezde i Partizana. Nakon završetka meča, u jednom trenutku u lokal je upala grupa od više od deset zasad neidentifikovanih, maskiranih lica, naoružanih palicama.

Napadači su razbili stakla na ugostiteljskom objektu, a potom demolirali i dva putnička vozila koja su se nalazila ispred lokala, nakon čega su se udaljili sa lica mesta.

Prema nezvaničnim saznajima, sumnja se da je motiv napada navijački obračun.

Srećom, u ovom incidentu nije bilo povređenih, a policija je obavila uviđaj i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku odgovornih.

(Telegraf.rs)

