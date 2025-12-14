Slušaj vest

Veliki udarac za tzv. balkanski kartel koji je poslednjih godina postao vodeća kriminalna organizacija, pored Srbije, Nemačke i Španije, zabeležen je i u Austriji kada su istražitelji Federalne službe kriminalističke policije (BKA) presreli kamion sa velikom količinom narkotika.

Kako navode bečki istražitelji, to je bila jedna od najvećih zaplena kokaina u njihovoj državi, a nakon hapšenja narko-bosova u policijskim akcijama, sprovedenim u Srbiji, Nemačkoj i Španiji, isplivali su novi detalji enormne količine kokaina zaplenjene i u Austriji.

- U bečkom naselju Zimering 21. marta zaustavljen je kamion u čijoj je poluprikolici pronađeno 78 kilograma kokaina. Droga je bila upakovana u 70 blokova, obeleženih logom mačke, i skrivena u sportskim torbama unutar tovarnog prostora - navode izvori.

Tokom nastavka istrage, policija je izvršila pretres radnog mesta 49-godišnjeg austrijskog državljanina, kada su zaplenjena još tri kilograma kokaina, kao i 14.000 evra u gotovini, za koje se sumnja da potiču od trgovine drogom.

Istraga trajala godinama

Prema navodima policije, kriminalna mreža bila je aktivna od sredine 2020. godine i delovala je pre svega na području Beča, Donje Austrije i susednih zemalja. Organizacija je imala jasno razrađenu strukturu, od međunarodnog transporta droge, preko skladištenja, do ulične distribucije. A nakon hapšenja u Austriji, razbijen je čitavi lanac droge i u drugim zemljama.

U središtu mreže, kako se sumnja, nalazilo se transportno preduzeće iz Slovenije na čijem čelu je i navodni vođa narko kartela Srđan Šoškić, a koje je koristilo legalne logističke rute za krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike u Evropsku uniju. Droga je potom distribuirana širom Nemačke, ali i u Austriju.

Milionska zarada na crnom tržištu Istražitelji procenjuju da je kriminalna grupa tokom nekoliko godina delovanja ostvarila prihod od oko 2,5 miliona evra. Droga je distribuirana putem takozvanih "bunkera", skrivenih lokacija za skladištenje narkotika, dok su prodavci delovali na više teritorija istovremeno. Posebna pažnja tokom istrage posvećena je praćenju finansijskih tokova i komunikacije među članovima grupe, što je na kraju omogućilo razbijanje čitave mreže.

Kompanija Srbina bila paravan

Podsetimo, vest o razbijenom lancu krimi-grupe objavili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kada je 38-godišnji Srđan Šoškić uhapšen u ponedeljak u Beogradu. On je bio vlasnik i generalni direktor transportne kompanije "Vaki Trans doo" sa sedištem u Ljubljani, sa dodatnim transportnim kompanijama u Bugarskoj i Slovačkoj.

- Šoškić je označen kao jedan od vođi krimi grupe, a ujedno je i vlasnik i odgovorno lice transportne firme "Vaki trans" u Sloveniji koju je, kako se sumnja, stavljao na raspolaganje kriminalnoj grupi obezbeđujući im kamione i vozače koji su, uz redovan transport robe, navodno prikriveno prenosili narkotike - podseća izvor.

Slovenačka kompanija se godinama finansirala državnim sredstvima.

- Uprkos prihodima od ilegalne trgovine drogom slovenačka kompanija je poslednjih godina primila najmanje 24.000 evra od države i državnih preduzeća. Od toga, skoro 19.000 evra je došlo od biroa za zapošljavanje tokom i nakon pandemije Kovid-19, a kompanija je dobila još 3.000 evra kao nadoknadu od zdravstvenih osiguravajućih ustanova. Poštanska služba i klinika Golnik su platili po 1.200 evra za pružene usluge - navode austrijski mediji.

U koordinisanim akcijama uhapšeno je 17 osoba, dok je zaplenjena velika količina kokaina, kanabisa i gotovine, a vlasti ističu da će se akcija nastaviti.