NASRNULA NA MAJKU, U KRVI IMALA PREKO 2 PROMILA: Jezivo porodično nasilje u Zemunu, osumnjičena uhapšena!
U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, 14.decembra 2025. godine u zakonskom roku, dovedena je na saslušanje uhapšena D.T. (40), prema kojoj je, po nalogu javnog tužioca, doneto rešenje o zadržavanju od strane policijskih službenika PS Zemun.
Ona je privedena zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici na taj način što je dana 13.decembra, u ranim jutarnjim časovima, pod dejstvom 2.07 promila alkohola u organizmu svojoj majci upućivala pretnje po život i telo i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila njeno spokojstvo.
Iznoseći svoju odbranu okrivljena je delimično priznala izvršenje krivičnog dela.
Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu, te da je prema nalazu i mišljenju veštaka psihijatra indikovano da se okrivljenoj izrekne mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara, zbog opasnost da će učiniti krivično delo Treće osnovno javno tužlaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenoj odredi pritvor.