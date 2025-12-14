Slušaj vest

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, 14.decembra 2025. godine u zakonskom roku, dovedena je na saslušanje uhapšena D.T. (40), prema kojoj je, po nalogu javnog tužioca, doneto rešenje o zadržavanju od strane policijskih službenika PS Zemun.

Ona je privedena zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici na taj način što je dana 13.decembra, u ranim jutarnjim časovima, pod dejstvom 2.07 promila alkohola u organizmu svojoj majci upućivala pretnje po život i telo i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila njeno spokojstvo.

Iznoseći svoju odbranu okrivljena je delimično priznala izvršenje krivičnog dela.