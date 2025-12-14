Slušaj vest

Pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Srbiji održaće 23. decembra u 18 časova na Zoom platformi humanitarno predavanje pod nazivom "Nauči kako da zaštitiš svoje dete na internetu – Pomozi drugom".

- Poštovani građani, pozivamo vas da nam se pridružite na humanitarnom onlajn predavanju pripadnika Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije, u saradnji sa organizacijom "Srbi za Srbe", u okviru Božićne kampanje. Tema je od izuzetnog značaja za sve roditelje: kako prepoznati rizike na internetu, kako zaštititi decu od digitalnog nasilja, prevara i zloupotreba, koje su najčešće pretnje i kako im se suprotstaviti - saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Ulaznica" za predavanje je donacija u skladu sa vašim mogućnostima, a sva prikupljena sredstva biće usmerena za pomoć socijalno ugroženim porodicama, u skladu sa misijom humanitarne organizacije "Srbi za Srbe".

Link za prijavu: https://us04web.zoom.us/j/72825399460?pwd=yEFM8Et9TRig7s6s4rACVVdVKk0O2B

