Pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Srbiji održaće 23. decembra u 18 časova na Zoom platformi humanitarno predavanje pod nazivom "Nauči kako da zaštitiš svoje dete na internetu – Pomozi drugom".

- Poštovani građani, pozivamo vas da nam se pridružite na humanitarnom onlajn predavanju pripadnika Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije, u saradnji sa organizacijom "Srbi za Srbe", u okviru Božićne kampanje. Tema je od izuzetnog značaja za sve roditelje: kako prepoznati rizike na internetu, kako zaštititi decu od digitalnog nasilja, prevara i zloupotreba, koje su najčešće pretnje i kako im se suprotstaviti - saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.