Slušaj vest

Iako su vođe iza rešetaka, moć nije nestala, a svakog dana pristižu vesti iz crne hronike o paljenju automobila, lokala i likvidacije. Postavlja se pitanje, da li su Vračarci preuzeli tron srpskog podzemlja?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su glavni urednik Kurira Rajko Nedić i stručnjak za bezbednost Boža Spasić.

"Oni su odgovorni za požare, bombe i pucnjave u Beogradu" Vračarski klan postao vladar srpskog podzemlja? Izvor: Kurir televizija

Kako je Vračarski klan postao vodeća sila beogradskog podzemlja?

- Počeci Vračarskog klana datiraju još iz vremena zemunskog klana, vremenom je Vračarski počeo da jača, preživeo je dva udara 2010. i 2022. godine, 2010. je označen kao vo]a Aleksandar Stanković, on i grupa oko njega su osuđeni na pet godina koje on nikada nije odslužio. Vremenom je od prvobitne vračarske ekipe napravljena još jedna navijačka grupa iz koje se proizveo Belivuk Miljković. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili stravično ubistvo, ali i zbog narkotika i oružja - kaže Nedić.

On objašnjava da su Vračarci bili u drugom planu, ali dobro organizovani, a onda je 2012. godine uhapšeno 16 pripadnika ovog klana dok je 10 bilo u bekstvu, a jedan od njih je bio i čovek zvani Džoni sa Vračara.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

- Poslednjih meseci po medijima i nekim saznanjima iz istrage za sve događaje u Beogradu, paljenje automobila, bacanje bombi na lokale i pucnjave, vezuje se za Vračarski klan. Rat Škaljaraca i Kavčana se nastavlja, uglavnom u Crnoj Gori, a sada je lov na Škaljarce. Vračarci ne samo da vladaju Beogradom, već su uticajni i u regionu. Džoni je uhapšen u Barseloni, deportovan u Nemačkoj gde je osuđen na 16 godina zarvota za pokušaj ubistva. Ovde se njegovoj grupi sudi za tri ubistva i pet pokušaja ubistva - kaže Nedić.

"Ako mafija prikaže šefa, spremna je da ga žrtvuje"

Spasić kaže da je u ovom klanu najmanje onih sa Vračara, a onda je dodao:

- Svaka mafija se podeli na više mafija. Nestankom nekih šefova, neki koji su billi šefovi Škaljarskog i Vračarskog klana su ubijeni, ali klan opstaje i reprodukuje se. Mafija uvek onog koga izbaci je spremna da ga žrtvuje. Čim ti šefa mafije prikažeš javno, pa on pomisli da je neka zvezda...

Foto: Kurir Televizija

On dalje objašnjava da mafija funkcioniše kao sistem, a kaže da kada se o mafijama govori, oni nisu radili sa kokainom, već su se bavili bezbednošću trasporta ove droge.

- Niko od njih nikada možda ni nije koristio drogu ili je držao u rukama. Ipak, oni organizuju taj proces. Oni koji se označavaju kao vođe klanova u sukobu koji traje godinama, često vidimo da se ubijaju ljudi koji nemaju veze sa klanovima, već neko iz njihovog okruženja - kaže Spasić.

Spasić kaže da se sada likvidiraju naslednici onih koji su ili ubijeni ili se sada nalaze na robiji.

- Svaki obračun je vezan za transport droge koji se vezuje za Zvicera. To je razjašnjenje svih pitanja, odnosa i mnogih ubistva. Majka svih pitanja je Radoje Zvicer. Nijedan policijski funkcioner, čak ni u Crnoj Gori, ne pominje njegovo ime - kaže Spasić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs