Zatvorski policajci jutros su izvršili opšti pretresIstražnog zatvora u Spužu u Crnoj Gori, a kako navode iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, u poslednja dva meseca policiji je prijavljeno čak 20 slučajeva u kojima je primećen dron iznad prostora zatvorskog kompleksa, što je, kako navode, znatno više nego u prethodne dve godine zajedno.

- Tom prilikom sprečen je pokušaj ubacivanja oko 20 mobilnih telefona, kao i veći broj punjača, korišćenjem dronova - saopšteno je iz UIKS-a.

Dodaju i da su njihovi službenici od početka godine zaplenili dva drona, koji su korišćeni za ostavljanje nedozvoljenih stvari unutar zatvorskog kompleksa.

Dronom ranije hteli da ubiju i Vukotića

Naime, problem zloupotrebe dronova u Spužu posebno je došao u fokus javnosti nakon otkrića da je jedan od njih trebalo da bude iskorišćen i za likvidaciju vođe "škaljaraca" Jovana Vukotića.

- Zbog tog plana sa dronom, policija je i sada podigla sve na noge. To je bio prvi put da se ozbiljno razmatralo da se vođa jednog klana likvidira iz vazduha unutar zatvorskog kompleksa, i od tada se verovatno svaki dron iznad Spuža tretira kao potencijalna pretnja - rekao je izvor.

Prema ranijim svedočenjima i navodima iz istrage, bomba je trebalo da bude dopremljena upravo pomoću drona i aktivirana u zatvorskom kompleksu, što je tada sprečeno.

- Preuzeo sam dron koji je isto bio namenjen za likvidaciju Vukotića, na koji je bila nakačena mina. Ja sam otišao po dron, našao sam se s kamiondžijom blizu šimanovaca, dao mi je veliku kutiju. Taj dron sam par dana zadržao kod mene kući, posle sam kamiondžiji, beli "mercedes" kamion, kamiondžija je stariji, ćelav krupniji čovek, isti Crnogorac, predao - otkrio je na jednom od suđenja okrivljeni Nikola Spasojević na koje je sve načine suparnički klan pokušavao da ubije vođu škaljarskog klana, koji je na kraju ubijen u Istanbulu 2022. godine.

Nekoliko puta bio meta

Jovan Vukotić, označen kao vođa škaljarskog klana, nekoliko puta je bio meta dok se nalazio u pritvorima u Srbiji i Crnoj Gori.

Prvi pokušaj, prema sumnjama iz istrage, dogodio se u decembru 2019. u Centralnom zatvoru u Beogradu, kada je planirano njegovo trovanje cijanidom preko hrane koju mu je donosila verenica. Postupak protiv osumnjičenih kasnije je obustavljen zbog nedostatka dokaza.

Nakon izručenja Crnoj Gori i prebacivanja u Istražni zatvor Spuž početkom 2020, pripadnici kavačkog klana, prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, pripremili su nove planove za likvidaciju. Jedan scenario predviđao je snajperski napad iz okoline zatvora, dok je rezervna opcija bio napad dronom sa pričvršćenom eksplozivnom napravom.

U realizaciji plana, kako se sumnja, trebalo je da pomogne i zatvorski čuvar Vladan Lučić, koji je kasnije uhapšen. Dva pokušaja u Spužu propala su u julu 2020. godine, a nijedan od planova nije realizovan.