Vatrogasac Nenad Matijašević, zajedno sa kolegom iz Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Senti, uspeo je da pronađe i iznese ikonu iz izgorele kuće
Humanost
ČUDO! KUĆA U SENTI IZGORELA DO TEMELJA, SVE JE UNIŠTENO OSIM OVOGA: Ono što je vatrogasac uspeo da iznese iz ruševine bilo je netaknuto (foto)
U požaru koji je zahvatio porodičnu kuću u Senti, gotovo sve je izgorelo.
Ipak, iz ruševina je spaseno nešto što se ne meri materijalnom vrednošću – ikona Svete Marije, katoličke svetiteljke i simbol vere i nade za vlasnike doma.
Ikona Svete Marije nađena na zgarištu Foto: MUP Srbije
Tokom gašenja požara i pretrage objekta, vatrogasac Nenad Matijašević, zajedno sa kolegom iz Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Senti, uspeo je da pronađe i iznese ikonu iz izgorele kuće.
U trenucima kada se bore sa vatrenom stihijom, vatrogasci ne spasavaju samo objekte. Spasavaju uspomene, veru i ono što ljudima znači najviše.
- Ovo nije samo intervencija. Ovo je poziv. Ovo je ljudskost. Ovo je humanost vatrogasaca - navodi se u objavi na Instagram stranici MUP- a.
