Slušaj vest

U požaru koji je zahvatio porodičnu kuću u Senti, gotovo sve je izgorelo.

Ipak, iz ruševina je spaseno nešto što se ne meri materijalnom vrednošću – ikona Svete Marije, katoličke svetiteljke i simbol vere i nade za vlasnike doma.

1/3 Vidi galeriju Ikona Svete Marije nađena na zgarištu Foto: MUP Srbije

Tokom gašenja požara i pretrage objekta, vatrogasac Nenad Matijašević, zajedno sa kolegom iz Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Senti, uspeo je da pronađe i iznese ikonu iz izgorele kuće.

U trenucima kada se bore sa vatrenom stihijom, vatrogasci ne spasavaju samo objekte. Spasavaju uspomene, veru i ono što ljudima znači najviše.