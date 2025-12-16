Slušaj vest

Vida Kokić, žena koja se ceo život bavi prostitucijom, prisetila sa nekih najtežih životnih momenata i samih početaka njenog bavljenja najstarijim zanatom, pa i progovorila o svojoj deci.

Ona je objasnila da je sa 17 godina izgubila svoju majku, ostala je sa ocem i njeni roditelji su imali samo nju, dok je njena polu sestra sa majčine strane tokom rata nestala i gubi joj se svaki trag.

- Jedna žena i čovek iz Sarajeva su mi ponudili da odem u Italiju da čuvam decu. Odveli su me na put da radim za njih, bila sam gladna i žedna bez ičega. Odveli su me u hotle da spavam, ja sam plakala, imala sam 17 godina i nisam znala šta da radim. Više sam plakala od gladi nego od bilo čega drugog. Otišla sam na recepciju, uzela pasoš i auto stopom sam došla iz Italije u Banju Koviljaču zahvaljujući malo engleskog jezika.

Svako veče je terali da se prostituiše, pa oduzimali sav novac

Kokić objašnjava da je kratko bila u Italiji, da nije bila zlostavljana, ali nije ni čuvala decu. Spavala je u kamp kućici, a svako veče su je vodili na put kako bi je prostituisali, a zatim bi joj oduzimali sav novac koji bi zaradila.

Ona je objasnila i da je nakon bega završila u rukama još jedne gospođe, a kada je pobegla od nje počela je prostituciju u Nemačkoj, ali kaže da je ovog puta bilo drugačije, jer su prihodi ostajali njeni.

- Preživljavala sam, imala sam da pojedem i popijem, morala sam prostitucijom da se bavim. Nisam dugo bila u Nemačkoj, dve ili tri godine. Odlazila sam i dolazila više puta. Na zapadu je sve legalno za devojke koje imaju papire, ali ja nisam imala. Dva puta nedeljno sam išla kod ginekologa, jedno vreme sam radila u dva bara, u jednom od 10 ujutru do tri popodne, u drugom od tri popodne do tri ujutru. Nije sve bilo prostitucija, neki su želeli da sednete sa njima i popijete piće - kaže Kokić.

"Ne postoji čovek koji nije bio sa mnom"

Kokić kaže da nekada čak i sve pare koje zaradi prokockala u kazinu, do poente gde ne bi imala novca ni za taksi kako bi stigla kući.

- Ne postoji čovek koji nije bio sa mnom, popovi, inspektori, kriminalci, ali ne bih pričala o tome. Nema zanimanja kojih nije bilo. Hvala Bogu, mene hoće samo dobri ljudi. Dok sam stopirala sam imala incidente, i da dobijem batine, i da budem isterana iz automobila. Nekada sam tri puta dnevno kisnula i sušila se na ulici. Sve to prođe.

Foto: Kurir Televizija

Kokić kaže da je starleta sada samo novi naziv za istu stvar, pa kaže i da su one "gore od nje, samo naplaćuju više".

- Zovu me i mladi i stari, od 18 do 88 godina. Imam stalne mušterije od pre 25 godina, koje me zovu 15 dana, dođu, časte me, malo se mazimo. To je veliko prijateljstvo. On može da nađe devojčicu od 18 ili 20 godina, ali on želi mene da počasti. Bila sam prisiljena da spavam sa nekim, jednom sam spavala sa čovekom starijim 30 godina od mene za četiri hleba i 200 grama kobasice. Toliko sam bila gladna, danima nisam jela. Bilo je teško. Plakala sam dok je čovek na meni od smrada jer je toliko smrdeo - kaže ona.

"Svaki dan i noć plačem za svojom Savkom"

- Ranije se živelo veoma teško. Više sam bila gladna nego sita. Rodila sam desetoro dece, a jedno mi je umrlo od gladi. Devetoro su živi i zdravi, petoro sinova i četiri ćerke. Nisam mogla da ih izdržavam je rnisam imala sredstava, kuću ni posao. Dala sam ih na usvjanje jer ti ljudi ne mogu da imaju decu, pa ih gledaju kao rođene. Nemam prava da vidim tu decu, mnogo mi je žao. Za moju Savku plačem i danju i noću, bila je sa mnom pet i po godina, neprestano mislim na nju, mislim na sve ali najviše na Savku. Većina moje dece je u inostranstvu, imam jedno u Francuskoj, jedno u Južnoj Americi, imam troje ili četvoro u Austriji. Sa dva sina imam kontakt, jedan nije dobar, kriminalac, stalno u zatvoru, drugi je dobar, radi i muči se. Samo jedno dete je priznato, svi ostali nemaju oca. Taj čovek ga je priznao iako je znao da nije njegovo dete. Tu decu sam zaradila dok sam stopirala na putu.

