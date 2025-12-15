Slušaj vest

Prijatelji i poznanici čuvara Slađana Jovanovića (37),čije je telo pronađeno juče ujutru na jednom stovarištu u naselju Kotlujevac u Zaječaru, oglasili su se za Kurir i otkrili potresne detalje o njegovom životu.

Izgubio je život na najgori mogući način

Slađan je, prema rečima njegovih bliskih prijatelja, bio cenjen i predivan čovek, dobar radnik i osoba koja je uvek pomagala drugima iako, kako kažu, i sam nije mnogo imao.

- Slađan je bio divan čovek, živeo je i radio na tom stovarištu, sigurna sam da je pokušao da spreči lopove u njihovoj lošoj nameri i na kraju je izgubio život na najgori mogući način - kaže jedna prijateljica za Kurir i dodaje:

- Uvek je bio spreman da pomogne drugome, zbog toga su ga svi i voleli u Zaječaru, davao je čak iako i sam nije imao mnogo.

Telo Slađana Jovanovića pronađeno je juče na stovarištu, a na glavi su bila vidljive povrede, zbog čega je policija odmah posumnjala da se radi o ubistvu. Iz istrage je ranije saopšteno da je do zločina najverovatnije došlo tokom pokušaja pljačke sefa na tom mestu, a da je Slađan najverovatnije pokušao da spreči lopove.

Slađan Jovanović Foto: Društvene Mreže

Strahuju

Prijatelji Slađana su takođe naveli i da se nadaju da će počinioci ovog gnusnog dela ubrzo biti pronađeni.

- Strašna je činjenica da je neko samo ušetao na taj posed s namerom da opljačka, a na kraju i ubije čoveka. Svi se pitamo da li je moguće da bilo šta vredi više od ljudskog života... Nadam se da će ubice biti što pre razotkrivene i privedene, ljudi su u strahu zato što se oni očigledno slobodno šetaju gradom - ističe naša sagovornica.

Policija i tužilac iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru obavili su uviđaj na licu mesta, a istraga je u toku.

Na osnovu prvih informacija, sumnja se da je tokom noći došlo do napada udarcima metalnom šipkom, a motiv bi mogla biti pljačka.