Milovan Zdravković (45), zvani Teg, član kavačkog klana i kum Radoja Zvicera, izručen je Srbiji iz Hrvatske uz neviđene mere obezbeđenja!

Policijski službenici UKP SBPOK, u saradnji sa policijom iz Hrvatskeizručili su Zdravkovića, koji je uhapšen u oktobru prošle godine u Hrvatskoj.

Milovan Zdravković izručen Srbiji

Zdravković je, podsetimo, uhapšen po Interpolovoj poternici koju je Srbija raspisala za njim zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu vođa škaljarskog klana Igira Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini u januaru 2020. godine.

Zdravković je, kako saznajemo, sproveden u pritvor koji mu je ranije sud odredio.

Kako je ranije pojasnio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Zdravkovićeva uloga, kao visokopozicioniranog člana kavačkog klana ogledala se u finansiranju logistike, plaćanju za rentiranje stanova, angažovanju lica za opservaciju.

Prema saznanjima Kurira, Zdravković je i "uživo", preko Skaja, pratio likvidacije Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u jednom restoranu u prestonici Grčke 19. januara 2020.

Posle dvostrukog ubistva u Atini, kako proizilazi iz presretnute Skaj komunikacije, pripadnici klana su slavili, a Zdravković se lično založio da se optuženom Veljku Belivuku, kog su smatrali zaslužnim za pronalazak Dedovića i Stamatovića u Atini, daju "obezbeđenje i poslovi".

- Soprana (nadimak Veljka Belivuka na Skaju, prim.aut.) dobro pojačati, zaslužio je da mu damo da ga čuva neko. Njega će napasti jako, da ne uzme Bg, baš ga trebamo pojačati u svakom smislu. I u posao ga gurati - napisao je 25. januara 2020. godine, prema tvrdnjama tužilaštva, Milovan Zdravković u čet-grupi u kojoj je bio i Radoje Zvicer. Podsetimo, vođa kavačkog klana i Zdravkovićev kum i dalje je u bekstvu.

Milovan Zdravković i Radoje Zvicer