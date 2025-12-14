Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, u saradnji sa MUP Republike Hrvatske, na graničnom prelazu Batrovci, na osnovu Interpolove međunarodne poternice, preuzeli su M.Z. (45) koji se sumnjiči da je izvršio krivična dela teško ubistvo, udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga .

M. Z. se sumnjiči da je jedan od izvršilaca krivičnog dela delo teško ubistvo u Atini 19. januara 2020. godine kada su ubijene tri osobe, a sumnja se da je ovo krivično delo planirao sa vođom "kavačkog klana" i ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, kao i da je plaćao direktne izvršioce za ovo krivično delo.

Milovan Zdravković izručen Srbiji Izvor: MUP

On se takođe sumnjiči da je kao pripadnik druge organizovane kriminalne grupe organizovao pošiljke većih količina opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Srbiju.

Osumnjičeni je, uz jake mere obezbeđenja, predat pripadnicima Policijske uprave za grad Beograd Odeljenju za potrage, nakon čega je upućen u pritvor Okružnog zatvora u Beogradu.

Kako smo ranije pisali, reč je o Milovanu Zdravkoviću (45), zvani Teg, članu kavačkog klana i kumu Radoja Zvicera,

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pojasnio je ranije da se Zdravkovićeva uloga, kao visokopozicioniranog člana kavačkog klana ogledala se u finansiranju logistike, plaćanju za rentiranje stanova, angažovanju lica za opservaciju.

Prema saznanjima Kurira, Zdravković je i "uživo", preko Skaja, pratio likvidacije Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u jednom restoranu u prestonici Grčke 19. januara 2020.

Posle dvostrukog ubistva u Atini, kako proizilazi iz presretnute Skaj komunikacije, pripadnici klana su slavili, a Zdravković se lično založio da se optuženom Veljku Belivuku, kog su smatrali zaslužnim za pronalazak Dedovića i Stamatovića u Atini, daju "obezbeđenje i poslovi".

- Soprana (nadimak Veljka Belivuka na Skaju, prim.aut.) dobro pojačati, zaslužio je da mu damo da ga čuva neko. Njega će napasti jako, da ne uzme Bg, baš ga trebamo pojačati u svakom smislu. I u posao ga gurati - napisao je 25. januara 2020. godine, prema tvrdnjama tužilaštva, Milovan Zdravković u čet-grupi u kojoj je bio i Radoje Zvicer. Podsetimo, vođa kavačkog klana i Zdravkovićev kum i dalje je u bekstvu.