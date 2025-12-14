Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, u saradnji sa MUP Republike Hrvatske, na graničnom prelazu Batrovci, na osnovu Interpolove međunarodne poternice, preuzeli su M.Z. (45) koji se sumnjiči da je izvršio krivična dela teško ubistvo, udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

M. Z. se sumnjiči da je jedan od izvršilaca krivičnog dela delo teško ubistvo u Atini 19. januara 2020. godine kada su ubijene tri osobe, a sumnja se da je ovo krivično delo planirao sa vođom "kavačkog klana" i ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, kao i da je plaćao direktne izvršioce za ovo krivično delo, a kako smo ranije pisali, reč je o Milovanu Zdravkoviću (45), zvani Teg, članu kavačkog klana i kumu Radoja Zvicera,

Prema saznanjima Kurira, Zdravković je i "uživo", preko Skaja, pratio likvidacije Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u jednom restoranu u prestonici Grčke 19. januara 2020.

1/14 Vidi galeriju Restoran u kom su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: Privatna Arhiva, Privatna arhhiva

Ubistvo u Atini 19. januara

U jednom restoranu u Atini 19. januara 2020. godine dogodila se likvidacija pripadnika škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, koji su brutalno ubijeni dok su večeraku sa suprugama i decom.

Dedović i Stamatović su tada bili na trećem nivou lokala, a grčka policija je dostavila izveštaj u kojem se opisuje nemili događaj.

Kao direktni izvršioci u optužnici se navode Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović.

Foto: Kurir

- Sedeli su desno od kamina, blizu prozora. Na spojenim stolovima, za kojima su sedeli kada su ubice ušle u restoran, zatečeni su tanjiri sa hranom, čaše, flaše, jedan mobilni telefon. Na naslonu stolica ostale su jakne - crne i jedna plava - navela je policija u izveštaju s lica mesta.

Kurir je takođe došao u posed 98 fotografija sa mesta zločina na kojima se vide čaure, lokve krvi na podu, stolu, crvene mrlje na zavesama, rupe od metaka na prozorima...

Podsetimo, prema navodima optužnice kobnog 19. januara 2020. optuženi Veljko Belivuk slučajno je video Dedovića i Stamatovića kako sa porodicama ulaze u restoran.

Kako se navodi, preko Skaja je obavestio ubice koje su čekale "znak" u jednom iznajmljenom stanu u Atini i dao im nalog da "odmah kreću u akciju". Iz presretnute komunikacije proizilazi da je uživo dešavanja u restoranu pratio i odbegli Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj.

Prema navodima optužnice, na čet grupi koju su imali na Skaju, a u kojoj su bili Zvicer, optuženi Milovan Zdravković, Milan Vujotić, Milan Knežević i više nepoznatih osoba, iz sekunde u sekundu izveštavano je o tome da je Veljko Belivuk primetio Dedovića i Stamatovića u restoranu.

Ilustracija Foto: Kurir

Vujotić: Evo ga Lisac (Igor Dedović) i Stevo, okupljajte se svi, alo đe ste ljudi?!

Vujotić: Stajali su Lisac, Stevo i žena ispred restorana, oni su prolazili kolima naši, dok su se okrenuli nikog nije bilo ispred restorana, moguće da su ušli u restoran.

NN: Ma, ja bih da ih oni unutra deru, nemaju gde da beže, dok sede unutra samo ako smo sigurni da su to oni.

Vujotić: Ulazio je Denzel, kaže oni su, Čabo gledao kroz prozor, Rosi i Soprano (Belivuk) ih videli dva puta ispred restorana.

Vujotić: Samo da se dovuku mesari više. Evo, Stevo izašao da zapali cigaru ispred. Nek uspore da ne nalete tačno na Steva, jer Steva ispred puši cigaru, nek uspore malo.

Zdravković: Gde mogu da pobegnu iz restorana?

Nekoliko minuta kasnije Vujotić je učesnike istog četa obavestio, kako se navodi u dokazima tužilaštva, da su se svi razbežali iz lokala, a neidentifikovani sagovornik ih obaveštava "gotovi su ljudi, gotovi su, overeni su".

Radoje Zvicer na istu grupu na kojoj su "uživo" pratili šta se dešava u restoranu, poslao je svoj selfi i poruku:

- Oooo, danas je Bogojavljanje, sutra mi je slava, kao da sam se rodio moj starina!

Ostale je obavestio i kako se zločin dogodio:

- Prvi je Face (Brašnjović) odrao "lisca" iz prve, Stevo mu skočio za pištolj i Džihad (Lainović) mu saspe dva sa boka. 29 ukupno, najeli su ih dobro olova.

Inače, svedok saradnik u drugom postupku, koji je dao iskaz tokom istrage ubistva u Atini, Nikola Spasojević je ispričao da je "lajv prenos" davao Lainović.

- Lainović je pisao kako kreću, kako stižu tamo, javili su Lainović i Brašnjović kada su završili. Prvo nisu znali da li su stvarno ubili Dedovića i Stamatovića jer je na grčkoj televiziji išao kajron da su ubijena dvojica Rusa, ali je posle deset minuta od nekoga dobio potvrdu - ispričao je detalje svedok-saradnik.

On je rekao i da su mu Lainović i Brašnjović ispričali kako se sve odigralo u restoranu.

- Ispričali su mi da su prvo u restoranu prišli za pogrešan sto, a da je onda Brašnjović prvi prišao Dedoviću, da mu je "prosuo mozak u supu" i da je Lainović ubio Stamatovića koji je skočio na pištolj - rekao je svedok.