U noći između subote i nedelje došlo je do pucnjave ispred jednog poznatog noćnog kluba u Dizeldorfu, kada je, kako saznaje Kurir, teško ranjen državljanin Srbije (56)!

Prema našim saznanjima, incidentu je prethodila žestoka svađa ispred lokala, nakon čega je došlo do brutalnog obračuna.

- Najpre je došlo do rasprave i tuče, a zatim je jedan od članova obezbeđenja (49) izvadio pištolj i pucao Srbinu direktno u glavu. On se tu nije zaustavio, već je ispalio još nekoliko hitaca u njegovo telo - otkriva izvor Kurira.

Priveden osumnjičeni

Kako saznajemo, osumnjičeni za ovaj krvavi obračun je šef obezbeđenja kluba, grčkog porekla, koji je odmah nakon pucnjave uhapšen i priveden u policijsku stanicu.

Teško ranjeni Srbin je u kritičnom stanju kolima Hitne pomoći prebačen u bolnicu, gde se lekari i dalje bore za njegov život.

Nemačka policija je tokom noći obezbedila mesto zločina, a istraga o ovom teškom krivičnom delu je u toku.

Više detalja o motivima pucnjave biće poznato nakon saslušanja osumnjičenog.