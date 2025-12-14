Slušaj vest

U noći između subote i nedelje došlo je do pucnjave ispred jednog poznatog noćnog kluba u Dizeldorfu, kada je, kako saznaje Kurir, teško ranjen državljanin Srbije (56)!

Prema našim saznanjima, incidentu je prethodila žestoka svađa ispred lokala, nakon čega je došlo do brutalnog obračuna.

- Najpre je došlo do rasprave i tuče, a zatim je jedan od članova obezbeđenja (49) izvadio pištolj i pucao Srbinu direktno u glavu. On se tu nije zaustavio, već je ispalio još nekoliko hitaca u njegovo telo - otkriva izvor Kurira.

Priveden osumnjičeni

Kako saznajemo, osumnjičeni za ovaj krvavi obračun je šef obezbeđenja kluba, grčkog porekla, koji je odmah nakon pucnjave uhapšen i priveden u policijsku stanicu.

Teško ranjeni Srbin je u kritičnom stanju kolima Hitne pomoći prebačen u bolnicu, gde se lekari i dalje bore za njegov život.

Nemačka policija je tokom noći obezbedila mesto zločina, a istraga o ovom teškom krivičnom delu je u toku.

Više detalja o motivima pucnjave biće poznato nakon saslušanja osumnjičenog.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaMUŠKARAC UŠAO U UBER, NAPADAČI KRENULI ZA NJIM I UBILI GA: Pasoš pronađen na mestu zločina otkrio je samo LAŽI
profimedia0844712155.jpg
PlanetaTERORISTIČKI NAPAD U SIDNEJU: Pojavila se još dva snimka koja oslikavaju sav užas! Tu je i treći, ključni snimak od 11 minuta (VIDEO)
Australija Sidnej Bondi plaža napad pucnjava
PlanetaUHAPŠEN NAPADAČ SA ROD AJLENDA! Policija ga uhvatila posle 10 sati bekstva! U brutalnoj PUCNJAVI ubio dvoje, ranio više ljudi na univerzitetu Braun! (VIDEO)
screenshot-119.jpg
HronikaOTKRIVENO ŠTA SE STVARNO DESILO NA PARKINGU RESTORANA U OBRENOVCU KADA JE RANJEN BOKSER: Nastao haos kad je sin oduzeo pištolj od oca, 3 metka pogodila žrtvu
Obrenovac pucnjava upucani mladić