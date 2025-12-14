Slušaj vest

Danas je došlo do teškog sudara dva automobila u mestu Trbušani, kod Čačka. 

Kako se navodi agencije "Rina", jedan automobil je završio u dubokom kanalu pored puta. 

Pukom srećom izbegnuta je veća tragedija, jer su posledice mogle biti daleko teže.

Na lice mesta izašli su policija i hitne službe, a saobraćaj je u ovom delu bio otežan.

Nakon uviđaja će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteHronikaVOZAČ SE ZAKUCAO U DRVO, PA PREMINUO NA PUTU DO BOLNICE: Tragedija u Trbušanima
1000018173.jpg
HronikaOVO JE MLADIĆ KOJI JE POGINUO KOD ČAČKA! "Mercedesom" upao u kanal, pa se zakucao u drvo i ogradu, jeziva nesreća Željka odvela u smrt (foto)
Željko Vemić, saobraćajna nesreća, Čačak 2.jpg
HronikaJOŠ JEDNA TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD ČAČKA: Vozila totalno uništena u sudaru! 3. udes za 2 dana na istom mestu, a deca tuda idu u školu
1710252855-cacakprijevorskiputudesfotorina1.jpg
HronikaOBORENA ŽENA NA BICIKLU NA PEŠAČKOM PRELAZU: Opel je udario pa stao, ona prevezena u bolnicu
1664262924-cacakoborenbiciklistaucackufotorina1.jpg