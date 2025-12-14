Na lice mesta izašli su policija i hitne službe, a saobraćaj je u ovom delu bio otežan
Trbušani
SLETEO S PUTA I ODVALIO OGLEDALO! Težak sudar dva vozila kod Čačka: Pričinjena velika materijalna šteta (FOTO)
Danas je došlo do teškog sudara dva automobila u mestu Trbušani, kod Čačka.
Kako se navodi agencije "Rina", jedan automobil je završio u dubokom kanalu pored puta.
Pukom srećom izbegnuta je veća tragedija, jer su posledice mogle biti daleko teže.
Na lice mesta izašli su policija i hitne službe, a saobraćaj je u ovom delu bio otežan.
Nakon uviđaja će biti poznato više detalja.
Kurir.rs/Rina
