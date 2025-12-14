Slušaj vest

Krvavi obračun ispred kluba u Dizeldorfu u kom je Srbin (56) upucan direktno u glavu, dogodio se sinoć oko jedan sat posle ponoći, kada je, kako saznaje Kurir, najpre došlo do konflikta između šefa obezbeđenja i sina upucanog muškarca (19)!

Devetnaestogodišnji mladić je prethodno sa društvom došao u klub, a po izlasku je došlo do verbalnog sukoba sa šefom obezbeđenja.

Mladić je, prema nezvaničnim informacijama, pozvao svog oca u međuvremenu, koji je ubrzo stigao ispred lokala i ušao u žestoku raspravu sa šefom obezbeđenja, inače grčog porekla.

- Nakon nekoliko minuta prepirke, šef obezbeđenja je izvadio pištolj i pucao Srbinu najpre tri puta u stomak. Tu se nije zaustavio, i kada se Srbin verovatno okrenuo, on je ispalio još jedan hitac koji ga je pogodio otpozadi direktno u glavu, a potom zapucao i na muškarca albanske nacionalnosti, koji se nalazio u društvu sina upucanog muškarca - kaže izvor Kurira i dodaje da se obojici lekari i dalje bore za život.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Teško ranjeni Srbin, koji u Dizeldorfu važi za jednog od "opasnijih" ljudi i koji je, kako tvrde izvori, reputaciju stekao još devedesetih godina, hitno je prebačen u bolnicu.

Njegovo zdravstveno stanje je izuzetno kritično i prognoze nisu dobre, štaviše pravo je čudo da je još uvek živ s obzirom na to da je metak dobio pravo u glavu - ističe sagovornik.

Kako Kurir nezvanično saznaje, u obezbeđenju lokala te večeri radio je i Srbin S. M. iz Kragujevca, koji je pre nekoliko godina bio meta pokušaja likvidacije u tom gradu. On će u okviru istrage biti ispitan kao jedan od svedoka.