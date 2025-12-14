Slušaj vest

U Stublinama kod Obrenovca je snimljen vozač koji je izgubio kontrolu nad vozilom u oštroj krivini, usled čega je izleteo sa puta i preleteo ogradu jednog domaćinstva. 

Naime, kako se vidi na podeljenom snimku, nakon što je izgubio kontrolu i izleteo sa puta, udario je u dva parkirana vozila u dvorištu privatne kuće, ali i u stub nadstrešnice koja je podignuta iznad automobila — usled čega je iskrivio noseći stub. 

Vozač se zaustavio pre neke veće štete i tragedije, a kako se dodaje, u ovoj nesreći nema povređenih lica. 

Pričinjena je veća materijalna šteta.

Trenutno nije poznato šta je uzrok ove nesreće

Kurir.rs

