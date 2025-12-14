Slušaj vest

Brajan Volš, optužen za ubistvo supruge Ane Volš, prvi put se našao oči u oči sa Vilijamom Fastovom, muškarcem koji tvrdi da je imao aferu sa Anom pre njene smrti. Opisao je da je dva dana nakon njenog nestanka primio dva poziva od Brajana na koje nije smeo da odgovori. Kada mu je Brajan ostavio poruku da je Ana nestala, odlučio je da ga pozove.

Vilijam Fasto, agent za nekretnine iz Vašingtona, svedočio je minule nedelje u postupku koji se vodi za ubistvo Ane Volš. Smatralo se da je on jedan od ključnih svedoka, koji bi poroti mogli pružiti bolji uvid u mogući motiv za ubistvo. Vilijam je posvedočio da je vezu sa Anom započeo u proleće 2022. godine, nakon što je odlučila da kupi kuću u Vašingtonu, gde je radila, sa namerom da se preseli.

Svedok je ispričao da mu je Ana rekla da njena deca žive sa ocem u Masačusetsu jer je njen muž bio u kućnom pritvoru, budući da mu je u toku bilo suđenje za falsifikovanje umetničkih dela Endija Vorhola. Deca su bila sa Brajanom jer je on bio označen kao glavni staratelj njihove dece. Ipak, bila je očajna jer je osećala da nije u mogućnosti da bude majka kakvu njena deca zaslužuju.

Njihova veza je postala ozbiljnija jula 2022. godine, kada je izricanje kazne Brajanu Volšu odloženo i dodao je da je to bila glavna stvar oko koje su se supružnici sporili.

„Najveći izvor stresa je bila nemogućnost da Volš reši svoj krivični slučaj i činjenica da Ana nije mogla da bude sa svojom decom zbog toga i da ih preseli u Vašington“, rekao je Vilijam dodajući da mu je Ana rekla da joj to koči život.

Njegovo svedočenje je bacilo svetlo i na poslednje nedelje Aninog života jer je, kako je ispričao, Ana provela sa njim Dan zahvalnosti u Dablinu, u Irskoj. Sa njegovim prijateljima je bila i na Badnje veče u Anapolisu, u Merilendu. Ana Volš se na kraju nije vratila kući za Božić, jer joj je let bio otkazan. Porota je ranije tokom suđenja imala priliku da čuje da su se Brajan i Ana svađali zbog toga što je tokom Božića bila odsutna.

Fastou je rekao da je uprkos višemesečnoj aferi, Ana brinula zbog Brajana.

„Smatrala je da je zaista važno da Brajan sazna od nje za njihovu vezu. Izrazila je veliku zabrinutost i mislim da bi smatrala da udarcem na njen integritet kada bi Brajan to saznao na drugi način“, kazao je tokom svedočenja.

Svedok je rekao da razume da je Ani stalo do supruga i da ga možda ne bi ni ostavila, iako je on u međuvremenu prestao da se viđa sa drugim ljudima.

„Iako je govorila o svađama koje su imali zbog finansija i stresa oko njegovog suđenja, uvek vam je govorila o njemu u pozitivnom svetlu“, upitala je advokatica odbrane.

„Da“, odgovorio je svedok.

„I znali ste od nje, od nje ste čuli, da joj je stalo do njega“, upitala je advokatica.

„Veoma“, rekao je svedok.

Ana Volš i Vilijam su planirali da se sastanu 4. januara 2023. godine, kako bi proslavili Novu godinu i kako bi razgovarali o planovima za dalju budućnost. Ali kasnije tokom unakrsnog ispitivanja, Vilijam je rekao da nikada nisu vodili opširne razgovore o budućnosti.

Ana Volš nikada nije rekla da misli da bi njen muž mogao da sazna za njihovu aferu, niti je imala planove da mu za to kaže. Advokati Brajana Volša su, podsetimo, više puta tvrdili da Brajan nije znao za njihovu aferu, a sa druge strane, tokom istrage je otkriveno da su Brajan i njegova majka unajmili detektiva koji je trebalo da otkrije da li Ana ima ljubavnika.

SMS poruka koju je Vilijam primio od Ane oko ponoći, 1. januara, bio je poslednji put da se čuo sa njom. Kada mu se nije javljala u narednim danima, bio je sve zabrinutiji.

Brajan ga zvao dva dana nakon Aninog nestanka

Vilijam je otkrio i da ga je Brajan Volš dva puta zvao 4. januara, ali da mu se nije javio na telefon plašeći se da je Volš saznao za njihovu vezu i da je hteo da se suoči sa njim.

„Bio sam u intimnoj vezi sa njegovom ženu. Nas dvoje se nismo čuli nekoliko dana i bio sam veoma zabrinut da je možda saznao i da me zove da se suoči sa mnom“, svedočio je u sudnici.

Na kraju je pozvao Brajana Volša nakon što mu je Volš ostavio poruku da je Ana nestala. Svedok je na Brajanov zahtev otišao u njenu kuću u Vašingtonu, kako bi tamo potražio Anu.

Podsetimo, telo Ane Volš do danas nije pronađeno. Brajanovi advokati su pokušali da predstave kako je kobne večeri Ana iznenada preminula u njihovom krevetu, u kući u Kohasetu, nakon novogodišnje večere. Brajan se uspaničio i umesto da pozove hitne službe, odlučio je da se sam otarasi njenog tela. Zbog toga je i priznao dva krivična dela koja mu se stavljaju na teret – da je ilegalno uništio njeno telo i da je ometao policiju tokom istrage. Teško ubistvo prvog stepena, međutim, negira sve vreme.

Sa druge strane, tužilaštvo smatra da je poroti pružilo dovoljno dokaza koji ukazuju na to da je Brajan nameravao da ubije Anu jer je imala polisu životnog osiguranja a iznos od 2,7 miliona dolara, čiji je jedini korisnik mogao biti Brajan. Ovu tezu potpiruje i podatak da je Brajan morao da plati više od pola miliona dolara zbog presude za falsifikovanje umetnina, ali i da su bili generalno u lošoj finansijskoj situaciji. Kao drugi motiv navodi se Brajanova ljubomora, zbog afere koje je imala sa agentom za nekretnine iz Vašingtona.