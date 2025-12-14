Slušaj vest

Dečak (14), koji je u subotu uveče uboden nožem u grudi na Voždovcu, prema nezvaničnim informacijama, ne želi da ispriča šta se dogodilo i ko ga je napao i ranio. On za sada navodno neće da sarađuje sa policijom.

Ipak, istraga se nastavlja, i iako je napadač za sada nepoznat policija pokušava da otkrije ko je to i šta je razlog.

Dečak, koji je uboden nožem, nalazi se na Institutu za majku i dete, stabilno je i nije u životnoj opasnosti. Iako takve povrede mogu da budu veoma opasne, on je imao sreće da mu oštrica noža ne zakači i ne povredi srce.

Dečak je povređen u Ulici generala Štefanika u voždovačkom naselju Stepa Stepanović. Oko 22 časa u subotu uveče krvav je utrčao u jednu obližnju piceriju i tražio pomoć. Pozvana je Hitna pomoć, koja ga je odvezla u bolnicu.

Kurir.rs/Novosti

Ne propustiteHronikaPOZNATO STANJE IZBODENOG DEČAKA: Krvav uleteo u piceruju na Voždovcu - ranjen u grudi
hitna pomoć noć
HronikaUŽAS NA VOŽDOVCU! DETE IZBODENO NOŽEM: Dečak sav krvav utrčao u piceriju tražeći pomoć! S teškim povredama hitno prevezen na Institut za majku i dete
hitna pomoć
BeogradTINEJDŽER (16) PRIMLJEN U URGENTNI CENTAR: Kaže da je izboden nožem na Voždovcu
hitna-pomoc-noc-1.jpg
Hronika"KAO DA JE PET LJUDI KRVARILO OVDE" Mladić izboden na Voždovcu odbija saradnju sa policijom, komšije zgrožene prizorom! (FOTO)
6.jpg