Osumnjičeni za ubistvo čuvara stovarišta, kog oplakuje ceo Zaječar, su M. K. (18), M. Đ. (23) i L. L. (28).

- Oni se sumnjiče da su 13. decembra na jednom stovarištu u Zaječaru usmrtili tridesetsedmogodišnjeg radnika nakon što su ukrali televizor i pokušali da ukradu sef sa novcem iz stovarišta. Takođe su, kako se sumnja, u prethodnom periodu, iz garaže u okolini Zaječara ukrali "porše", vlasništvo šezdesetdvogodišnjeg muškarca kojim su došli na stovarište - saopštio je MUP.

Slađan Jovanović Foto: Društvene Mreže

Osumnjičenima je, po nalogu višeg javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

Detalji ubistva u Zaječaru

Podsetimo, Slađan je ubijen u noći između petka i subote, a na njegovoj glavi bile su vidljive teške povrede, za koje se sumnja da su nastale udarcima metalnom šipkom. Nesrećni čovek, prema nezvaničnim informacijama, zatekao je razbojnike na delu dok su pokušavali da ukradu sef sa stovarišta.

Mnogi Zaječarci navode da su Slađana često viđali po gradu, da je bio tih, vredan i pošten čovek, koji je teško zarađivao za hleb.

- Sretao sam ga po gradu i javljali smo se jedan drugome iako se nikada zvanično nismo upoznali. S teškom mukom je zarađivao za hleb, a bio je vredan i marljiv. Bog dušu da mu prosti mučenu - napisao je jedan od građana.