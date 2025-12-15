Slušaj vest

Švajcarske bezbednosne službe zaplenile su oko 40 kilograma kokaina i uhapsile državljanina Srbije (53) i državljanku Italije (53) tokom rutinske kontrole na autoputu A2, saopštili su nadležni organi.

- Hapšenje je izvršeno 13. decembra 2025. godine, nešto posle 7 časova ujutru, u mestu Kapolago, na jugu Švajcarske. Vozilo u kojem su se nalazili osumnjičeni kretalo se u pravcu ka granici sa Italijom, kada su ga zaustavili pripadnici Federalne službe za carinu i bezbednost granica - saopštili su nadležni.

Tokom detaljnog pretresa automobila, službenici su otkrili veću količinu narkotika, za koju je naknadno utvrđeno da se radi o oko 40 kilograma kokaina, vrednih nekoliko miliona evra. Droga je odmah zaplenjena, a osumnjičeni su privedeni i predati kantonalnoj policiji Tićina.

Prema zvaničnim informacijama, uhapšeni muškarac i žena imaju prebivalište u Italiji, a protiv njih je pokrenut krivični postupak zbog teškog kršenja švajcarskog Zakona o opojnim drogama. Istragu vodi državna tužiteljka Valentina Tuoni.

Zbog interesa istrage i mogućih veza sa širom kriminalnom mrežom, nadležni organi za sada ne iznose dodatne detalje, niti preciziraju poreklo i krajnju destinaciju zaplenjenog kokaina.