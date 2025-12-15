Slušaj vest

U samo nekoliko dana, Srbija i region svedočili su nasilju koje na prvi pogled deluje nepovezano: ubistvo čuvara stovarišta u Kotlujevcu zbog pokušaja krađe sefa, pucnjava zbog parking mesta u Obrenovcu, kao i niz klanskih obračuna u Crnoj Gori i sprečena likvidacija u Beogradu.

U Kotlujevcu je stradao Slađan Jovanović, čovek koji nije bio deo kriminalnog miljea, već je radio svoj posao. Pored toga, u Obrenovcu je, zbog banalnog sukoba oko parkinga, upotrebljeno vatreno oružje. Paralelno s tim, u regionu traje višegodišnji rat kriminalnih klanova, koji ulazi u novu, intenzivniju fazu, sa gotovo svakodnevnim pucnjavama.

O ovoj temi govorio je Radiša Roskić, advokat i bivši načelnik BIA:

Radiša Roksić Foto: Kurir Televizija

Ubistvo Slađana Jovanovića

- Čovek koji je obavljao svoj posao, koji nije lak, stradao je jer se našao u pogrešno vreme i na pogrešnom mestu. Očito, organizovani je broj lica u pitanju ali se ne zna ko su. Pokušali su pljačku firme, a na meti je, kako se do sada zna, bio sef, čiji je vlasnik čovek čije je stovarište drva i 2 menjačnice - kaže Roksić i objašnjava:

- Izvršioci su bili u očekivanju da bi u tom sefu mogli pronaći novac. Prema poznatim okolnostima, pokušali su da sef iznesu, iako nisu uspeli. U tom momentu je naišao Slađan. Ubijen je udarcem metalne poluge u predelu glave i prema onome što se zna, on je preminuo na licu mesta. Njegovo telo je pronađeno sutradan ujutru.

Foto: Društvene Mreže

Roksić kaže da je nasilje postalo sastavni deo našeg života i to ne samo u smislu svakodnevnog izvršenja, već i u smislu svih sfera društvenog života u kojima postoji:

- Od nasilja u porodici, preko partnerskog nasilja, preko nasilja u sportu, politici i svakom životnom elemenu. Postoji taj sindrom nekažnjivosti, mnoge stvari se dešavaju a ljudi preduzimaju najrazličitije akte koji predstavljaju nasilje a niko za to ne biva kažnjen. Izvršioci naročito težih krivičnih dela se ne plaše sankcije već brzine postupka i postupanja policije i svih drugih organa. Na osnovu te brzine bi snosili posledice za dela.

Podsetimo, Slađan je ubijen u noći između petka i subote, a na njegovoj glavi bile su vidljive teške povrede, za koje se sumnja da su nastale udarcima metalnom šipkom. Nesrećni čovek, prema nezvaničnim informacijama, zatekao je razbojnike na delu dok su pokušavali da ukradu sef sa stovarišta.

Mnogi Zaječarci navode da su Slađana često viđali po gradu, da je bio tih, vredan i pošten čovek, koji je teško zarađivao za hleb:

- Sretao sam ga po gradu i javljali smo se jedan drugome iako se nikada zvanično nismo upoznali. S teškom mukom je zarađivao za hleb, a bio je vredan i marljiv. Bog dušu da mu prosti mučenu - napisao je jedan od građana.

- Jadničak ni kriv ni dužan. Šta su ubice tražile od jadnog čoveka koji je samo radio pošteno svoj posao i zarađivao za parče tog hleba. Gde će im duša, ubili ste anđela zarad televizora. Velika tuga.

Pucnjava zbog parking mesta

Kako se sumnja, A, R. je 11. decembra oko 12:30 časova u Obrenovcu nakon pređašnjeg verbalnog sukoba oko parkinga sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog P.G. revolverom marke "Crvena zastava" , tako što je ispalio tri hitaca u oštećenog, od kojih ga je jedan pogodno u stomak, drugi u desnu nogu, a treći u levu nogu.

Foto: Drustvene Mreže

- Ovo je zaistva neshvatljiv incident. Sve prisutno nasilje više nije krajnje sredstvo već se koristi radi postizanja nekih ciljeva. Da li su to metane poluge, vareno oružje... Bezazleni incdent oko parking mesta je doveo do ovoga, što znači da ni jedna strana nije želela da spusti loptu, kako do nesreće ne bi došlo. Živimo u takvoj atmosferi.

" Slađana ubili ni krivog ni dužnog, a sa teškom mukom je zarađivao dinar: Organizovani broj lica umešan, na meti bio sef Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs