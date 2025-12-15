Slušaj vest

Slađan Jovanović (37) iz Zaječara brutalno je ubijen, kako se sumnja, tokom pljačke sefa na stovarištu na kom je radio, a osmnjičeni za težak zločin su M. K. (18), M. Đ. (23) i L. L. (28)!

Meštani nadomak Zaječara odakle su osumnjičeni za Kurir su naveli da su šokirani zločinom za koji se tereti njihove mlađe komšije.

Sef na meti

- Ovo je zločin za svaku osudu! Slađana su svi znali u Zaječaru, bio je dobrica, radio je na stovarištu dugo i videlo se na njemu da je neiskvaren čovek koji je svima voleo da pomogne, a ni sam često nije imao parče hleba za sebe. Pitali smo se ko bi mogao da mu naudi, a i da savlada Slađana koji je bio krupan, ali iskreno kad se setim, on je teško hodao, nekako gegao se, verovatno su ga oborili i ubili - kaže naš sagovornik i dodaje:

Uhapšeni tinejdžer M. K. Foto: Društvene Mreže

- Priča se da su klinci tipovali to stovarište jer su mislili da je sef lakši i da su tu pare od menajčnice, obzirom da vlasnik stovarišta drži i menjačnicu. Ko će ga znati šta im je bilo u ludim glavama. Pritom, nikome od nas ne ide u glavu zašto su išli da pljačkaju kad su svi dobrostojeći, imaju para, roditelji im imaju i privatne biznise.

Komšije su ogorčene na M. K. koji je srednjoškolac i na L. L. koji žive u istom selu.

Bahati klinci

- Užas je puni su para, bahati klinci! Na kraju ispada da su nedužnog čoveka ubili zbog televizora... M. K. je tinejdžer kome su roditelji pre nekoliko meseci otvorili kafanu gde mahom borave klinci. Naime, oni su staru kafanu renovirali i napravili mu lep lokal. Radio je, vredan je mladić, iskreno i ovako je jako fin, ali šta mu se desilo Bog će znati. Njegovi roditelji su isto vredni ljudi, imaju privatni biznis bave se nekim drvima, dok mu majka radi i kao spremačica u sudu - navode komšije i dodaju:

- U selu ovde mu žive baba i deda koji su odavno u penziji, a pre nekoliko godina su doživeli i veliku tragediju. Blizak rođak, brat M. N. pre nekoliko godina je doživeo tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je nastradao. Cela porodica i dalje pati zbog toga...

Meštani su za L. L. imali pomalo negativno mišljenje.

Sada uhapšeni L. L. Foto: Društvene Mreže

- Sećamo se da je L. L. prekih sedam, osam godina bio hapšen zbog silovanja jedne devojke. Tad smo svi bili šokirani, a kasnije je utvrđeno da je ta devojka lagala pa je istraga prekinuta. L. L. je čudan mladić i deluje da je pomalo bahat jer i njegova porodica ima novca - kaže za Kurir meštanin i dodaje da L. L. često zna da se bahato ponaša.

- Nije nam jasno kome je od njih trojice uopšte palo na pamet da idu u pljačku uopšte. Razumem mladost, ludost, ali pare im nisu potrebne, jer ih imaju. Hteli su možda da ispadnu mangupi, pa ubili čoveka. Nečuveno i sramno! Treba da robijaju zbog toga.

"Poršeom" u pljačku sefa

Pa da podsetimo, telo nesrećnog čoveka oko šest sati ujutru u subotu, 13. decembra na stovarištu u Rtanjskoj ulici u Zaječaru pronašao je kolega koji je došao na pasao. Slađan Jovanović nije davao znake života i uplašeni kolega je pozvao pomoć, a video je i sef nasred stovarišta koji su pljačkaši pokušali da otmu. Policija i ekipa Hitne pomoći odmah su došle na teren, a lekari su nažalost samo mogli da konstatuju smrt muškarca čije telo je po nalogu dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru odneto na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt.

Ubijeni Slađan Jovanović Foto: Društvene Mreže

- M. K. (18), M. Đ. (23) i L. L. (28) se sumnjiče da su 13. decembra na jednom stovarištu u Zaječaru usmrtili tridesetsedmogodišnjeg radnika nakon što su ukrali televizor i pokušali da ukradu sef sa novcem iz stovarišta. Takođe su, kako se sumnja, u prethodnom periodu, iz garaže u okolini Zaječara ukrali "porše", vlasništvo šezdesetdvogodišnjeg muškarca kojim su došli na stovarište - piše u saopštenju MUP-a.