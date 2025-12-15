Slušaj vest

Vesna D.(58) iz niškog naselja Jagodin mala izgubila je život užasnom smrću kada se ugušila od dima u požaru u svojoj kući.

Požar se dogodio u subotu oko podne, a smrt nesrećne žene konstatovana je u 13,30 sati.

Kako kažu komšije iz Milojeve ulice, stradala Vesna bila je divna i pedantna osoba.

Žena poginula u požaru

- Pre nekoliko godina doživela je moždani udar, pa je bila slabo pokretna tako da bi teško hitro reagovala nakon upaljene vatre. Verujemo da se zato i ugušila. Komšinica koja je videla da kuća gori uletela je u dim i pokušala da je spase, ali nažalost bezuspešno, spasa joj nije bilo - pričaju komšije Vesne D.

Vesna je, kako navode, u mladosti bila poznata po izuzetnoj lepoti, a na jednom takmičenju je i osvojila titulu mis.

- Komšiku smo svi zvali Esma. Ona je osamdesetih godina osvojila lentu za mis na jednoj romskoj manifestaciji. Ne samo što je bila lepa, nego i druželjubiva, komunikativna - priča komšinica.

Na početku malog dvorišta i na vratima kuće stoji policijska traka.

- Vesna i njen suprug Dragan su divni ljudi. Počeli su da grade novu kuću pored stare, on je u subotu ujutru otišao do buvljaka, a kad' se vratio dočekala ga je tragedija... Sigurno mu nije lako, na jeziv način je ostao bez Vesne.