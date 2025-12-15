Slušaj vest

Policija je dobila poziv oko 10.50 časova, a u Ulici Jula Brinera u Mirijevu u porodičnom stanu zatečen je jeziv prizor.

Naime, na mestu događaja zatečeni su mladi roditelji Đenison B. (24) i Tamara A. (23) koji su naveli da je njihova beba A.A. spavala sa njima, ali da su ga ujutru zatekli bez znakova života.

Kako nezvanično saznaje Blic, konstatovana je smrt i za sada nije poznato da li ima sumnjivih radnji u vezi sa smrću.

Uviđaj je u toku.

Kurir Web/ Blic

Ne propustiteCrna GoraPREMINULE BEBA I PORODILJA U DVA ODVOJENA POROĐAJA: Ništa nije slutilo da će do toga doći, za sada nema krivca!
screenshot-20231109-231602.jpg
PlanetaBEBICU ĐULIJU RASTRGAO PITBUL, ISPLIVALI NOVI DETALJI: Otac bio NADROGIRAN, dete slomilo vrat pri padu! Ovako se BRANIO pred policijom!
pitbul--edit-profimedia.jpg
PlanetaSMRT BEBICE U CRKVI ŠOKIRALA SVET, ISTRAGA UPALA U VRZINO KOLO: Misterija dodatno zakomplikovana, niko nema odgovore na ova pitanja!
shutterstock_726219685 copy.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! MAJKA KOJA JE UBILA BEBU KOD IVANJICE PREBAČENA U ZATVORSKU BOLNICU Cuclom ugušila dete od dva meseca, planirala da sve izgleda kao zadesna smrt?
Tijana Dragojlović.jpg