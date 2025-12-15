užas
HOROR U MIRIJEVU: Policija u stanu zatekla MRTVU BEBU, roditelji tvrde da nije bila živa kada su se probudili
Policija je dobila poziv oko 10.50 časova, a u Ulici Jula Brinera u Mirijevu u porodičnom stanu zatečen je jeziv prizor.
Naime, na mestu događaja zatečeni su mladi roditelji Đenison B. (24) i Tamara A. (23) koji su naveli da je njihova beba A.A. spavala sa njima, ali da su ga ujutru zatekli bez znakova života.
Kako nezvanično saznaje Blic, konstatovana je smrt i za sada nije poznato da li ima sumnjivih radnji u vezi sa smrću.
Uviđaj je u toku.
