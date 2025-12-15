Slušaj vest

Mladić L. L. (28) iz okoline Zaječara uhapšen je zbog sumnje da je sa prijateljima tokom pljačke stovarišta ubio Slađana Jovanovića (37), a sagovornici Kurira otkrivaju da je njegov otac B. L. početkom dvehiljaditih osuđen zbog ubistva cimera!

Kako nam je naveo dobro obavšeten izvor, B. L. tih godina punio je stupce crne horinike zbog jezivog zločina, koji je počinio - ubio je cimera Marija Mavrinca čije telo nikad nije pronađeno.

Mračna prošlost

- Tada se pričalo da je B. L. te 2001. u Beogradu pesnicom u glavu udario Mavrinca, a da je njegovo telo rasparčao i stavio u ranac. Delove tela je potom u tom rancu nosio po gradu, sve dok ih se nije otarasio - podseća sagovornik i dodaje da je B. L. bio osuđen na 10 godina zatvora koje je odslužio.

Ubijeni Slađan Jovanović Foto: Društvene Mreže

- Odrobijao je tu deceniju, a onda se spakovao i otišao za Rusiju, gde navodno, radi, ali tačno čime se bavi mi ne znamo. Sećam se da je B. L. ubio cimera, pa je njegov nestanak prijavio policiji, čak je i bestidno tragao za njim. Kada je leš počeo da zaudara isekao ga je i neke delove je nosio u rancu, dok je druge delove tela spakovao u kutiju. Navodno, te kutije je prvo autobusom, a kasnije autostopom odneo do mosta kod Beške i bacio u reku.

Leš Marija Mavrinca do dana današnjeg nije pronađen.

- Strašno je što se sada i L. L. dovodi u vezu sa ubistvom dobrog Slađana, čoveka koji nikome ništa loše nije uradio. Ceo Zaječar tuguje, verujte, ovako nešto ne pamtimo. Nevinog čoveka su poslali u zemlju - navodi nam sagovornik i dodaje:

- Cela porodica L. L. je skoro imala problema sa zakonom, pa je tako i njegov deda kolima udario nekog čoveka. Zgazio ga je i taj nesrećni čovek je od zadobijenih povreda preminuo.

Uhapšeni L. L. i M. K. Foto: Društvene Mreže

Ubijen tokom pljačke

Pa da podsetimo, minulog vikenda, tačnije u subotu 13. decembra oko šest sati ujutru u Rtanjskoj ulici u Zaječaru kolega koji je došao na posao zatekao je Slađana Jovanovića kako leži na stomaku u lokvi krvi. Istragom je utvrđeno da su na plac stovarišta došla trojica mladića i da su pokušali da ukradu sef jer su mislili da u njemu ima novca i da će im pljačka biti laka. Međutim, sef je bio toliko težak, da su razbojnici morali da ga kanapom zakače za automobil, ali pošto ni u tom nisu uspeli pobegli su. I međuvremenu su se sukobili sa Slađanom kog su, kako se sumnja, udarili metalnom šipkom po glavi. Kasnije se ispostavilo da je taj udarac bio kobni za nesrećnog čoveka.