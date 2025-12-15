IZBO NASMRT BIVŠU ŽENU U KUĆI NJENOG BRATA: Nastavlja se suđenje Jožefu koji je usmrtio suprugu dva dana pre isteka zabrane prilaska!
Suđenje Jožefu Farkašu (37) iz Novog Sada, koji se tereti da je u naselju Veliki rit nožem usmrtio svoju partnerku Aranku Aljiti (29), biće nastavljeno u novosadskom Višem sudu u sredu, 17. decembra, prenosi Dnevnik.
Prema navodima optužnice, Farkaš je 20. aprila prošle godine, oko 14.50 časova, u Ulici Baja Pivljanina 16 u naselju Veliki rit, sa umišljajem usmrtio Aranku Aljiti, koju je prethodno zlostavljao.
Žena je napustila njihovu vanbračnu zajednicu, a on je, i pored toga što je od 21. marta 2024. godine imao zabranu kontaktiranja i prilaženja oštećenoj, došao na pomenutu adresu i zadao joj više uboda po telu. Od zadobijenih povreda, nesrećna žena je preminula na licu mesta.
- Ne znam da li mi verujete ili ne, ali meni je stvarno žao što sam to uradio i njoj, i sebi i svojoj porodici – rekao je okrivljeni na početku sudskog postupka.
Inače, okrivljeni je sada pokojnu Aranku Aljiti, tokom njihove vanbračne zajednice, više puta fizički i psihički zlostavljao. Kako se navodi u optužnici, nije joj dozvoljavavao da ide na posao i fizički je napadao. Jednom prilikom je udario otvorenom šakom po licu, a jednom joj zadao udarac nogom u predelu glave. Nakon što je oštećena napustila njihovu vanbračnu zajednicu, u više navrata je dolazio da traži od nje da mu se vrati, a pošto je ona to odbijala, pretio joj da će je ubiti ukoliko se uda za drugog čoveka.
Žitelji Velikog rita su, nakon zločina, ispričali da je okrivljeni, uprkos zabrani prilaska koja mu je određena zbog sumnje u nasilje u porodici, ubio svoju nevečanu suprugu u kući njenog brata. Prema njihovim rečima, on je sa sada pokojnom ženom, sa kojom ima troje dece, živeo u naselju Bangladeš, ali ga je ona napustila i došla kod brata u Veliki rit. Komšije su mišljenja da nije mogao da prihvati činjenicu da ga je napustila i često je dolazio i nagovarao je da mu se vrati. Pretpostavlja se da je iz tog razloga došao i tog kobnog 20. aprila, samo dva dana pre nego što će mu isteći mera zabrane prilaska. Nakon počinjenog zločina, okrivljeni Jožef Fakaš je pokušao da izvrši samoubistvo. On je sa višestrukim teškim ubodnim ranama i posekotinama, koje je sam sebi naneo, prevezen u Urgentni centar, a po izlasku iz bolnice, određen mu je pritvor, u kom se i dalje nalazi.
