Suđenje Jožefu Farkašu (37) iz Novog Sada, koji se tereti da je u naselju Veliki rit nožem usmrtio svoju partnerku Aranku Aljiti (29), biće nastavljeno u novosadskom Višem sudu u sredu, 17. decembra, prenosi Dnevnik.

Prema navodima optužnice, Farkaš je 20. aprila prošle godine, oko 14.50 časova, u Ulici Baja Pivljanina 16 u naselju Veliki rit, sa umišljajem usmrtio Aranku Aljiti, koju je prethodno zlostavljao.

Žena je napustila njihovu vanbračnu zajednicu, a on je, i pored toga što je od 21. marta 2024. godine imao zabranu kontaktiranja i prilaženja oštećenoj, došao na pomenutu adresu i zadao joj više uboda po telu. Od zadobijenih povreda, nesrećna žena je preminula na licu mesta.

Foto: Društvene Mreže

- Ne znam da li mi verujete ili ne, ali meni je stvarno žao što sam to uradio i njoj, i sebi i svojoj porodici – rekao je okrivljeni na početku sudskog postupka.



Inače, okrivljeni je sada pokojnu Aranku Aljiti, tokom njihove vanbračne zajednice, više puta fizički i psihički zlostavljao. Kako se navodi u optužnici, nije joj dozvoljavavao da ide na posao i fizički je napadao. Jednom prilikom je udario otvorenom šakom po licu, a jednom joj zadao udarac nogom u predelu glave. Nakon što je oštećena napustila njihovu vanbračnu zajednicu, u više navrata je dolazio da traži od nje da mu se vrati, a pošto je ona to odbijala, pretio joj da će je ubiti ukoliko se uda za drugog čoveka.