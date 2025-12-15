Slušaj vest

Incident se dogodio ispred jednog od poznatijih beogradskih noćnih klubova, a prema prvim informacijama, napadu je prethodila svađa.

W.Y.H. je vozilom Hitne pomoći prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Napadači su mu zadali više udaraca po glavi i telu.

Policija je obavila uviđaj i intenzivno radi na identifikaciji i lociranju tri nepoznate osobe koje su učestvovale u napadu.

