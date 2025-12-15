Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Policijskom stanicom u Inđiji, uhapsili su, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, D. A. (41), M. M. (45) i J. A. (38), zbog postajanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prinuda i ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da su oni 13. decembra posle ponoći, u Novom Beogradu, nasilno ušli u kuću tridesettrogodišnjeg muškarca i njegove dvadesetosmogodišnje supruge kojoj su, zadavši joj više udaraca rukama i nogama, naneli povrede.

Takođe, sumnja se da je D. A., pod pretnjom nožem, primorao tridesettrogodišnjeg muškarca da bonsekom iseče kosu svojoj supruzi.
Nakon izvršenih krivičnih dela, osumnjičeni su se automobilom udaljili u nepoznatom pravcu.

Nakon intenzivne potrage, policija je osumnjičene pronašla i uhapsila u Inđiji i tom prilikom kod njih pronašla srp, pajser, lanac, leptir nož, britvicu, bonsek i selotejp traku koji su, kako se sumnja, bili predmet izvršenja ovih krivičnih dela.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

