Uprava Okružnog zatvora u Zaječaru učestvovala je u humanitarnoj aukciji na kojoj su, u vrednosti od 120.000 dinara, prodate umetničke slike, magneti, lutke, cvetni aranžmani i gipsane vaze koje su izradili osuđenici kako bi pomogli kupovinu novogodišnjih paketića za najmlađe korisnike Crvenog krsta, za decu bez roditeljskog staranja i decu sa invaliditetom.



Na desetoj humanitarnoj aukciji koju organizuju Versko dobrotvorno starateljstvo Eparhije timočke, Crveni krst i uprava ove kazneno popravne ustanove prikupljeno je skoro 490.000 dinara za podršku deci u tom gradu.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević naveo je da su osuđenici humanošću bili motivisani da zajedno sa svojim vaspitacima na radionicima izrade što kvalitetnije proizvode za aukciju kako bi svako dete slabijeg socijalnog položaja dobilo poklon i pažnju koja im je potrebna svakog dana, a ne samo u vreme praznika.

Izložene slike na aukciji Foto: UIKS

On je posebno istakao talenat i trud osuđenika koji su oslikali umetničke slike, koje su vrlo brzo prodate na aukciji.

- Humanost se nalazi i tamo gde je možda mali broj ljudi očekuje i zato je ona uvek otkrovenje i za javnost i za profesionalce u kazneno-popravnim ustanovama koji rade sa osuđenim licima, kod kojih treba da izgrade samopouzdanje i empatiju - naglasio je Carević.

Direktor Uprave je zakljucio da je obaveza celog društva da pomogne rad pojedinaca i organizacija koje se svakodnevno brinu o socijalno ugroženim kategorijama u njihovom školovanju, zapošljavanju, finansiranju dnevnih boravaka za osobe sa intelektualnim poteškoćama.