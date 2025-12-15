Slušaj vest

U Specijalnom sudu u Beogradu u nastavku suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, nastavljeno sa izvođenjem dokaza, kada je prikazana fotografija na kojoj se vidi Strahinja Stojanović u momentima nakon likvidacije kako leži na trotoaru, obe noge raznete, a nad njim njegova devojka držeći mu glavu u krilu.

Strahinja Stojanović (30) podsetimo likvidiran je u septembru 2020. godine kada je ispod njegovog džipa BMW X5 aktivirana bomba i to dok je u automobilu sa njim bila i njegova devojka Kolumbijka Sonja Suarez Gomez (48). Njegov egzekutor bombu je aktivirao dok je bio na biciklu, što su kamere zabeležile, na osnovu čega je ubrzo i identifikovan ubica. Reč je bilo o Milivoju Lovrenoviću.

Suarez Gomez stoji iznad Stojanovića koji je dignut u vazduh Foto: Anja Konstatinović/Mondo

Inače, fotografija je pronađena u telefonu koji, prema navodima tužilaštva, pripada okrivljenom Milošu Budimiru, a ista ta fotografija prikazana je na jednoim od suđenja "vračarskom klanu" kada su prikazane Skaj prepiske između članova grupe koji su jedni drugima poslali upravo Stojanovićevu fotografiju nakon likvidacije.

Glava označena na 150.000 evra

Prethodno, u sudnici je prikazan i snimak pokušaja ubistva Miloša Nilovića Runja (35) koji se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom. Ovo krivično delo, između ostaog, stavlja se na teret tzv. "vračarskom klanu". Podsetimo, na osnovu prepiski sa Skaj aplikacije, vođa vračaraca Nikola Vušović je bio spreman da za Nilovićevu glavu iskešira 150.000 evra, a likvidacija je pripremana skoro tri meseca. Miloš Miljanović, podsećanja radi, uhapšen je dan posle upada u kafić na Vračaru, a u međuvremenu je i osuđen pred Višim sudom u Beogradu na četiri godine zatvora zbog nedozvoljenog oružja.

Miloš Nilović Runjo Foto: Facebook, Screenshot

Prikazani snimci maltretiranja bivšeg vođe navijača Partizana.

U sudnici su prikazani i zapisnici veštačenja većeg broja telefona i SIM kartica za koje je navedeno da pripadaju Veljku Belivuku. Prikazan je sadržaj telefona koji je pronađen na stadionu Partizana, fotografija osobe koja leži u prtljažniku automobila i nekoliko fotorgafija na kojima se vidi marihuana, u grumenu ili izmrvljena.

Okrivljeni Veljko Belivuk izašao je iz boksa gde sede optuženi i rekao da je u pitanju još jedna od stvari za koju je navedeno da je njegova, a kako tvrdi "to definitivnonije".

- Tužilac ne kaže šta je ovde u vezi sa krivičnim delom, ne znam ni što sam izašao, tužilac me ni ne tereti, ali da me ne bi teretio posle što se nisam izjasnio, ovo nije ni u kakvoj vezi sa mnom i ovo nije moj telefon - rekao je Belivuk.

Takođe, prikazane su i fotografije tela golog muškarca kako leži na podu sa crno-crvenim tetovažama, dok se na drugoj fotografiji je takođe muška osoba go do pojasa dok mu je glava u lokvi krvi.

"Selfi" sa vođom navijača

Prikazani su i snimci sa telefona okrivljenog Vlada Georgieva, prikazan je snimak Veljka Belivuka i Marka Miljkovića sa bivšim vođom navijača Partizana Radetom Petrovićem.

Vođa navijača Partizana Rade Petrović " u društvu" Marka Miljkovića Foto: Printscreen

Na snimku se vidi da Belivuk "snima selfi", dok Miljković sedi pored navijača Radeta Petrovića.

- Evo ti ga, brate Rade, neće više da idu na utakmice - govori na snimku Belivuk, a potom je prikazan i snimak kako ga osoba koja snima tera da kaže da više neće da ide na utakmice i da "je jug jedina ispravna priča, da su Principi jedini ispravni", što on ponavlja za njima, a potom kaže: