Slušaj vest

U Okružnom sudu u indonežanskom gradu Denpasaru nastavljeno je suđenje okrivljenima za mafijaško ubistvo Srbina Živan Radmanović (32) kog su plaćene ubice iz Australije izrešetale pre pet meseci u luksuznoj vili na Baliju.

Prema navodima tamošnjih medija, jedan od okrivljenih Darsija Frančeska Dženskon (27) detaljno je opisao svoju ulogu u zločinu, ali nije izostavio da objasni ni koje uloge su imali njegovi saradnici - Džoškun Mevlut (23) i Topou Paša Midolmor (37). Podsetimo, maskirani napadači 14. juna, pola sata iza ponoći, čekićem su razvalili vrata vile i upali u kupatilo gde je bio Radmanović. Sasuli su kišu metaka u Radmanovića koji godinama živi u Australiji, a sa sedam hitaca je pogođen i njegov prijatelj Sanar Ganim (35).

- Znam sve o zločinu, ali ne želim da otkrijem identitet čoveka koji je naručio ubistvo Živana Radmanovića. Ne usuđujem se da pomenem ime te osobe jer je moja bezbednost i bezbednost moje porodice ugrožena, zato ću ga zvati Gospodin X - rekao je okrivljeni Darsi preko prevodioca pred sudskim većem Okružnog suda.

1/8 Vidi galeriju Okrivljeni na suđenju za ubistvo Srbina na Baliju Foto: EPA Made Nagi

Tužilac je ispitivao okrivljenog Darsija tražeći detaljna pojašnjenja vezano za misterioznog naručioca kog Darsija sve vreme naziva Gospodina X.

- Dobijao sam naređena od Gospodina X i izvršavao sam ih. To je bio moj posao - rekao je Darsija i opisao sve faze planiranja likvidacije do pokušaja bekstva nakon izvršenja krivičnog dela.

Saobraćajka pokvarila planove

Tokom sudskog procesa utvrđeno je da je Darsija bio logističar, a da su Džoškunu, inače, pejzažni arhitekta iz Sidneja i Tupouu, stolar iz Melburna direktni izvršioci likvidacije. Naređena su stizala od osobe koja je iz inostranstva rukovodila napadom.

- Jedna od stvari koju je Darsi otkrio jeste iznajmljivanje dva automobila dok je bio na Baliju. Rekao je da je "tojota Fortuner" prvobitno bila spremna da pokupi dvojicu optuženih u Surabaji, ali da je to vozilo prethodno učestvovalo u manjoj saobraćajnoj nesreći i da je iz tog razloga vozilo marke "suzuki XL7" bio zamenski automobil kojim će se ubice prevesti na sigurnu lokaciju posle egzekucije, i da je to bilo naređenja Gospodina X - navode tamošnji mediji.

"Kupio sam veliki čekić u prodavnici gvožđa, takođe po nlaogu. Ne mogu da se setim tačne lokacije, ali kada bi video mapu mogao bi da potvrdim gde se tačno nalazi. Došao sam inače na motoru "honda Vario" i taj čekić sam kasnije stavio u prtljažnik "tojote" - rekao je na suđenju logističar mafijaške likvidacije.

1/10 Vidi galeriju Slučaj koji je izazvao veliku pažnju javnosti, pa je tako rekonstrukicija ubistva bila pod budnim okom kamera medija Foto: AP Firdia Lisnawati, EPA Made Nagi

Na suđenju je usledila žučna rasprava nakon što je Darija izjavio da se sa egzekutorima saradnicima sastao i predao im čekić i novac. Međutim, usledila je svađa jer mu je neko u međuvremenu ukrao čekić, koji inače nije znao njegovu namenu u zločinu - "samo mi je rečeno da ga kupim, što sam i uradio".

Bez rizika

- Vozila sam skrivao na različitim lokacijama jer mi je tako naređeno. Rečeno mi je "da ne sme da bude nikakvog rizika tokom operacije". Vozila su bila na dve skirvene lokacije, od kojih je jedna bila napušteni parking - naveo je Darsija i dodao da su njegovi saradnici posle egzekucije uspeli d apobegnu iz zemlje, dok je on odmah uhapšen na međunarodnom aerodromu u Džakarti dok je pokušavao da napusti Bali.

Okrivljeni logističar kome po indonežanskom zakonu preti smrtna kazna kao i egzekutorima priznao je i da je primao ogroman novac tokom celokupne operacije.

1/6 Vidi galeriju Uviđaj trajao satima nakon zločina Foto: abc.net, screenshot Not Guilty tv

- Dobijao sam 400 i 600 australijskih dolara dnevno dok sam boravio na Baliju. Iznos nije bio fiksan i prilagođavao se mojim potrebama. Imam ja i druge poslove, pa nisam određivao neku dnevnu cifru, fiksnu - rekao je na ročištu.

- Došao sam na Bali na odmor i vratio sam se u Australiju da bi prisustvovao veridbi svog brata. Tamo sam i upoznao osobu koju nazivam Gospodinom X i ponuđen mi je posao kad se vratim na Bali. Sve troškove koje sam imao na Baliju, ali baš sve pokrivao je Gospodin X.