PRIJEPOLJE/PRIBOJ – Saobraćajna policija u Prijepolju i Priboju tokom redovne kontrole saobraćajaisključili su iz saobraćaja četvoricu vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola.

- Saobraćajna policija u Prijepolju zaustavila je dvojicu vozača „folksvagena“, starosti 45 i 35 godina, kod kojih je utvrđeno 1,87, odnosno 1,40 promila alkohola u krvi. U Priboju su saobraćajne patrole zatekle četrdesetdvogodišnjeg vozača koji je upravljao džipom sa 1,67 promila alkohola, kao i dvadesetdvogodišnjeg vozača „folksvagena“ kod kojeg je izmereno 1,48 promila - potvrđeno je za RINU u prijepoljskoj policiji.

Svim vozačima određeno je zadržavanje, a protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Policija još jednom apeluje na vozače da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola kako bi se sačuvala bezbednost svih učesnika u saobraćaju.