Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su L. Š. (40) iz okoline Subotice, neposredno nakon što je, kako se sumnja, izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je u porodičnoj kući, nakon verbalnog sukoba, zadao više udaraca majci i babi, a potom im zapalio kuću i pobegao.

Povređenim ženama u subotičkoj bolnici konstatovane su teške telesne povrede.

Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla u blizini centra Subotice i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaHOROR NA NOVOM BEOGRADU! PRIMORAVALI MUŠKARCA DA BONSEKOM SUPRUZI SEČE KOSU! Policija uhapšenima pronašla srp, pajser i selotejp traku
policija ,noć
HronikaŠVAJCARSKE SLUŽBE OSUJETILE PLAN SRBINA I ITALIJANKE! Pretresli im gepek i zatekli šokantan prizor, krili kokain vredan milione!
shutterstock-713268346.jpg
Bosna i HercegovinaPOLICIJSKA AKCIJA U TREBINJU, UHAPŠENE TRI OSOBE: Zaplenjene veće količine droge
policija-republika-srpska.jpg
HrvatskaŽENA ZVALA POLICIJU ZBOG PRETNJI BRATA, ON UMRO TOKOM INTERVENCIJE: Šok u Međimurju, telo poslato na obdukciju
shutterstock_2056552664.jpg