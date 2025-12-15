Hronika
ČETVORO POVREĐENIH U 13 SAOBRAĆAJKI U SUBOTICI Zbog pijanstva 19 vozača završilo u policiji, izdata 443 prekršajna naloga
Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, od 8. do 14. decembra. U četiri saobraćajne nezgode četiri osobe su lakše povređene, dok je u devet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 75 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 443 prekršajna naloga i iz saobraćaja su isključeni 41 vozač, od kojih je za 19 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su devet ntervencija.
