Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, od 8. do 14. decembra. U četiri saobraćajne nezgode četiri osobe su lakše povređene, dok je u devet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 75 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 443 prekršajna naloga i iz saobraćaja su isključeni 41 vozač, od kojih je za 19 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su devet ntervencija.

