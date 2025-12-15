Slušaj vest

Porota u Dedam, Masačusets, osudila je Brajana Volša za ubistvo prvog stepena zbog smrti njegove supruge, Ane Volš, u januaru 2023. godine. Veće je većalo oko šest sati pre nego što je donelo odluku.

Očekuje se da će Volš biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta – obavezna kazna za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu.

Pre suđenja, Volš se izjasnio krivim za obmanjivanje policije i nezakonito odlaganje tela svoje supruge, pa se očekuje da će se suočiti sa dodatnom zatvorskom kaznom zbog tih osuda.

Pošto je osuđen za ubistvo, Volš se sada suočava sa do 20 godina zatvora zbog obmanjivanja policije — što je pojačanje zbog osude za ubistvo.

Volš može biti osuđen na još tri godine zatvora zbog priznanja krivice za nezakonit prenos tela.

Volš je optužen da je ubio svoju suprugu, Anu Volš, 1. januara 2023. godine, nekoliko sati nakon što je dočekao Novu godinu i dok je njihovo troje male dece još uvek bilo u kući. Tužioci kažu da je Volš raskomadao njeno telo i bacio njene ostatke u kontejnere za otpad u blizini njihove kuće u Kohasetu, Masačusets.