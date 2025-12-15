Slušaj vest

Ženska osoba ubijena je večeras oko 16.30 sati na Bulevaru Nikole Pašića, potvrđeno je u Policijskoj upravi Leskovac.

Nezvanično, žena je imala oko 50 godina, a muškarac koji je lišio života priveden je na saslušanje.

Kako se nezvanično saznaje žena je izbodena a onda je pokušala da se spasi tako što se bacila na automobil u pokretu bežeći od gonitelja. Ali već je bilo kasno. Izdahnula je pored samog vozila.

Čovek koji je upravljao vozilom kazao je da je njegovo maloletno dete koje je bilo sa njim u automobilu videlo sve te jezive scene i da je zbog traume koje je doživelo odvedeno da mu se pruži medicinska pomoć.

Hitna pomoć došla je na licu mesta, ali žrtvi nije bilo spasa.

Sve okolnosti ovog ubistva se utvrđuju.