Porota u Dedam, Masačusets, osudila je Brajana Volša za ubistvo prvog stepena u ponedeljak ujutru zbog ubistva njegove supruge Ane Volš 2023. godine.

Veće je veće trajalo oko šest sati pre nego što je donelo odluku. Očekuje se da će Volš u sredu biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta – obaveznu kaznu za ubistvo prvog stepena u Masačusetsu.

Volš je optužen da je ubio svoju suprugu Anu Volš, poreklom iz Beograda, 1. januara 2023. godine, nekoliko sati nakon što je dočekao Novu godinu, dok je njihovo troje male dece još uvek bilo u kući. Tužioci su rekli da je Volš raskomadao njeno telo i bacio njene ostatke u kontejnere za otpad u blizini njihove kuće u Kohasetu, Masačusets.

Pre suđenja, Volš se izjasnio krivim za obmanjivanje policije i nezakonito odlaganje tela svoje supruge, pa se očekuje da će se suočiti sa dodatnom zatvorskom kaznom zbog tih presuda.

Pošto je osuđen za ubistvo prvog stepena, najtežu optužbu za ubistvo dostupnu u Masačusetsu, to znači da su porotnici verovali da je ubistvo bilo namerno smišljeno.

Suočava se i sa kaznom od 20 godina zatvora

Volš se sada suočava sa kaznom do 20 godina zatvora zbog obmanjivanja policije – što je pojačanje kazne zbog osude za ubistvo – i može biti osuđen na još tri godine zbog priznanja krivice za nezakonit prenos tela.

Volš je negirao da je ubio svoju ženu, a njegovi advokati su rekli da ju je tog jutra pronašao neobjašnjivo mrtvu u njihovom krevetu.

Podsetimo, tim njegovih branilaca odlučio je da Volš neće svedočiti, iako je na početku suđenja iznenadio sud priznanjem krivice za odlaganje Aninog tela i laganje policije.

Ana Volš nije prijavljena kao nestala sve do 4. januara 2023. godine, kada je Brajan Volš pozvao svog poslodavca u Vašingtonu, gde je radila i živela skraćeno radno vreme. Volš je istražiteljima rekao da nije video svoju ženu od Nove godine, kada je rekao da je otišla oko 6 sati ujutru da bi se vratila u Vašington zbog hitnog slučaja na poslu.

Tužilaštvo je pozvalo oko 50 svedoka tokom osam dana, uključujući dvoje Aninih bliskih prijatelja i druge koji su opisali svoje interakcije sa njom u poslednjim danima njenog života. Volš je na kraju odlučio da ne svedoči, a odbrana je završila svoj slučaj bez iznošenja ikakvih dokaza.

Pitanje porotnika se odnosilo na fotografiju tepiha iz kuće Volševih

Advokati Volšea i državnog tužioca izneli su svoje završne reči u petak ujutru pre nego što je porota primila slučaj.

Državni tužioci nisu ponudili poroti teoriju o tome kako je Volše ubio svoju ženu, ali tužioci kažu da je opravdano pretpostaviti da je ona doživela nasilnu smrt u porodičnoj kući.