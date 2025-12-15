Slušaj vest

Ženska osoba starosti oko 50 godina ubijena je večeras na Bulevaru Nikole Pašića u Leskovcu.

Prema zvaničnim informacijama, emotivni partner je ubio ženu ubodima oštrim predmetom.

Leskovčanka koja je žrtvu videla pre krvavog pira opisala je šta se dogodilo.

- Čula sam buku i svađu, kada sam se okrenula videla sam par koji se raspravlja ali nisam znala o čemu je reč. Nakon toga žena je počela da trči niz ulicu, ja sam tada već bila daleko, kaže Leskovčanka.

Hitna pomoć došla je na licu mesta, ali žrtvi nije bilo spasa.

Kako se nezvanično saznaje žena je izbodena a onda je pokušala da se spasi tako što se bacila na automobil u pokretu bežeći od gonitelja. Ali već je bilo kasno. Izdahnula je pored samog vozila.

