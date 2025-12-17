Slušaj vest

Srpska policija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske na graničnom prelazu u Batrovcima na osnovu Interpolove međunarodne poternice preuzeli su Milovana Zdravkovića koji se sumnjiči da je izvršio krivična dela, teško ubistvo, udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Reč je o kumu vođe Kavačkog klana, Radoja Zvicera.

Nalazi se na Interpolovoj poternici

Kum Radoja Zvicera i navodni pripadnik Kavačkog klana Milovan Zdravković sumnjiči se da je jedan od izvršilaca krivičnog dela teško ubistvo 19. januara 2020. godine u Atini, kada su naočigled svojih porodica u jednom restoranu ubijeni škaljarci Igor Dedović i Stevan Stamatović. Sumnja se da je ovo krivično delo planirao sa vođom Kavačkog klana i ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, kao i da je plaćao direktne izvršioce likvidacije. Zbog toga je Srbija njegovo ime i prezime stavila na Interpolovu poternicu.

KO JE KUM RADOJA ZVICERA - MILOVAN ZDRAVKOVIĆ? Evo zbog čega mu se sudi i zašto je njegovo ime i prezime u žiži javnosti! Izvor: Kurir televizija

Takođe, on se sumnjiči da je kao pripadnik druge organizovane kriminalne grupe organizovao pošiljke većih količina opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Srbiju. Međutim, to nisu jedina krivična dela koja mu se stavljaju na teret. U septembru prošle godine Zdravković je uhapšen u Španiji na osnovu Evropske poternice i izručen je Hrvatskoj zbog posedovanja falsifikovanog hrvatskog pasoša iz 2018. godine.

Čekajući suđenje u ćeliji u hrvatskom zatvoru zbog falsifikovanja pasoša, osuđen je i na uslovnu kaznu zatvora, ali i na dodatnu novčanu kaznu, a nakon što je priznao krivicu, ukinut mu je pritvor. Dok je čekao da bude pušten na slobodu pripadnici kriminalističke policije došli su po njega i ponovo je uhapšen na osnovu srpske poternice, naime zbog ubistva i trgovine drogom. Tako je vraćen u Županijski sud u Velikoj Gorici, gde je doneta odluka o ekstradicionom pritvoru.

