Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu su brzom intervencijom uhapsili R. D. (64) iz Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

On se sumnjiči da je danas oko 16.30 časova u Leskovcu, u Bulevau Nikole Pašića, nožem zadao više uboda pedesettrogodišnjoj ženskoj osobi koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

Osumnjičenom je po nalogu višeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.

Podsećamo, kako je pisao Kurir, emotivni partner je ubio ženu (53) ubodima nasred ulice, a Leskovčanka koja je videla žrtvu pre krvavog pira je opisala šta se dogodilo.

- Čula sam buku i svađu, kada sam se okrenula videla sam par koji se raspravlja ali nisam znala o čemu je reč. Nakon toga žena je počela da trči niz ulicu, ja sam tada već bila daleko - rekla je Leskovčanka.

Kako se nezvanično saznaje žena je izbodena a onda je pokušala da se spasi tako što se bacila na automobil u pokretu bežeći od gonitelja. Ali već je bilo kasno. Izdahnula je pored samog vozila.