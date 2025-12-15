Slušaj vest

U Specijalnom sudu u Beogradu na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka danas su prikazani zapisi sa veštačenja telefona izvesne M. R. (ime i prezime poznato redakciji), koja je, navodno imala važnu ulogu u funkcionisanju klana.

Njeno ime se i ranije pominjalo u sudnici, kada ju je svedok-saradnik Bojan Hrvatin oslovio nadimkom Mira Poštarka, navodeći da je ona "Belivukova prijateljica koja je dolazila u prostorije na stadionu Partizana".

Nema veze sa likvidacijama

Inače, policija je M. R. zaplenila laptop računare i pet mobilnih telefona u kojima su navodno pronađene slike koje mogu da se dovedu u vezu sa izvršenjem krivičnog dela. Ipak, kako smo ranije pisalo, ona se ne dovodi u vezu sa likvidacijama.

- U sudu su danas prikazane dve fotografije koje su pronađene u njenom telefonu, a na jednoj od njih vidi se telo koje deluje obezglavljeno - kaže izvor Kurira.

Okrivljeni Marko Miljković javio se za reč nakon toga. On tvrdi da je M.R. sarađivala sa pripadnicima policije kako bi im bio, prema njegovim rečima, "napakovan" slučaj.

- Kada je bila prošla predsednica veća ja sam tražio da se izvedu određeni dokazi sa telefona M. R. Sudija je to odobrila, pa povukla, nije mi poznato što. Tu su razgovori M. R. i Papića gde se čuju kako nam pakuju predmet - rekao je Marko Miljković i zatražio da pogleda dopunsko veštačenje fotografije sa telefona M. R.

Miljković tvrdi da su slike fotošopirane

- Na fotografiji na kojoj se vidi telo muškarca koji ima tetovažu grba Crvene zvezde sa odsečenom glavom, nakon čega su onda pokušali da nam podmetnu neku sliku glave da kažu da je to glava tog tela i da je u pitanju Zdravko Radojević. Slika je pronađena kod ove M. R, pa je bilo da ona nama čuva neke fotografije. Veštačenje je veoma bitno jer ukazuje na to da su podmetnute fotografije fotošopirane - rekao je Miljković.

Podsetimo, M. R. i Belivuk su navodno pre hapšenja mnogo vremena provodili zajedno i bila je upućena u sve što je radio, gde se kretao i s kim se viđao, a da li je pomenuta žena upravo Mira poštarka nije sa sigurnošću utvrđeno.

- Odlazila je u bunker na stadionu Partizana, ali i na druga mesta na kojima su se viđali - otkrio je ranije izvor Kurira i dodaje: