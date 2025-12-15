Slušaj vest

Policija u Kraljevu uhapsila je dve osobe zbog sumnje da su naneli telesne povrede dvojici devetnaestogodišnjaka ispred ugostiteljskog objekta u tom gradu, saopšteno je iz MUP-a.

U saopštenju Policijske uprave u Kraljevu se navodi da su A. K. (21) i M. M. (22), iz tog grada, uhapšeni zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje na štetu dvojice devetnaestogodišnjih sugrađana.

Kako se navodi, sumnjiče se da su u subotu, 13. decembra, u Kraljevu ispred jednog ugostiteljskog objekta u tuči naneli povrede dvojici mladića, od kojih je jedan zadobio laku, a drugi tešku telesnu povredu.

Devetnaestogodišnjak kojem je naneta teška telesna povreda zadržan je na daljem lečenju u kraljevačkoj bolnici, saopšteno je iz PU.

Dodaje se da je osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.