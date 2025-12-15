Slušaj vest

Policija u Beogradu u subotu je uhapsila M.A. (66) i odredila zadržavanje do 48 sati zbog nasilja u porodici, nakon što je u Zemunu u pijanom stanju, supruzi S.A. (65) i sinu A.A. (45) pretio smrću.

Nakon svađe on ih je vređao, nakon čega je uzeo kuhinjski nož i krenuo prema supruzi, gde ga je u tome sprečio sin, do dolaska policije.

On je od strane policije odveden na VMA, radi utvrđivanja količine alhohola u krvi, jer isti nije hteo da se alkotestira od strane policije.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.